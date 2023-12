14 Dicembre 2023

Champions League: il Milan supera il Newcastle ma va in Europa League l’Atletico Madrid batte la Lazio già qualificata e conquista la testa del girone

da ansa.it

In una conclusione avvincente della fase a gironi della Champions League, il Newcastle ha affrontato il Milan in uno scontro cruciale, mentre l’Atletico Madrid mirava a mantenere la sua posizione in vetta contro la Lazio. I risultati di queste partite hanno deciso il destino delle squadre, che si sono ora qualificate per la fase a eliminazione diretta o si sono trasferite in Europa League.

Il Milan trionfa sul Newcastle ma si accontenta dell’Europa League

In un incontro avvincente a St James’ Park, il Milan ha ottenuto una vittoria agguerrita contro il Newcastle con un punteggio di 2-1. Tuttavia, nonostante la vittoria, i sogni del Milan di avanzare agli ottavi di Champions League sono stati infranti. I Rossoneri hanno chiuso al terzo posto nel Gruppo F, dietro a Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, e ora faranno il loro ingresso in Europa League.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha espresso i suoi sentimenti contrastanti dopo la partita, affermando: “Il rimpianto più grande? La prima partita, l’incontro in casa contro il Newcastle, dovevamo vincerla. È deludente; credevamo così tanto nella Champions League. L’Europa League è una competizione importante, e il Milan non l’ha mai vinta. È una notte agrodolce.”

Pioli ha riconosciuto la soddisfazione della vittoria, sottolineando l’importanza del trionfo del Milan in Inghilterra, un risultato non ottenuto dal 2005. Tuttavia, la delusione persisteva poiché la squadra non è riuscita a passare agli ottavi di Champions League. Guardando avanti, Pioli ha sottolineato la necessità di fare bene nel campionato nazionale, consolidando la terza posizione con l’obiettivo finale di tornare in Champions League.

Con la conclusione della fase a gironi, le seguenti squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale:

Vincenti del Gruppo:

Arsenal

Atletico Madrid

Barcelona

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Manchester City

Real Madrid

Real Sociedad

Seconde:

Inter

Lazio

Napoli

PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain

Copenhagen

RB Lipsia

Porto

Le squadre che si dirigeranno ai playoff della fase a eliminazione diretta dell’Europa League includono Milan, Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Salisburgo e Young Boys. Invece, Newcastle, Antwerp, Celtic, Stella Rossa Belgrado, Manchester United, Siviglia, Union Berlino e Salisburgo sono state eliminate.

In un’altra partita di Champions League, il RB Lipsia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro gli Young Boys, con gol di Sisko e Forsberg. Nonostante la vittoria, il Lipsia ha concluso al secondo posto nel Gruppo G, alle spalle del Manchester City, mentre gli Young Boys hanno ottenuto il terzo posto, garantendosi l’accesso ai playoff dell’Europa League.

Analogamente, la Stella Rossa Belgrado ha affrontato il Manchester City, con un risultato di 3-2 a favore degli inglesi. La partita ha visto i gol di Hamilton, Bobb, Hwang, Phillips (rigore) e Katai. Il Manchester City, già qualificato agli ottavi di finale, ha completato la fase a gironi con un record perfetto, mentre la Stella Rossa Belgrado ha concluso la sua campagna al quarto posto.

L’Atletico Madrid conquista la vetta con una vittoria cinica

Nello scontro tra l’Atletico Madrid e la Lazio, la squadra spagnola aveva bisogno solo di un pareggio per assicurarsi il primo posto nel Gruppo E della Champions League. Tuttavia, la squadra di Diego Simeone ha puntato alla vittoria e ha ottenuto una prestazione convincente, vincendo 2-0 contro la Lazio.

L’Atletico Madrid ha preso il comando già al 6° minuto con un preciso diagonale di Antoine Griezmann. Nonostante i tentativi della Lazio di rispondere, l’Atletico ha mantenuto il controllo e ha assicurato la vittoria con il secondo gol al 51° minuto, opera di Samuel Lino.

La Lazio, già garantita un posto negli ottavi di finale, sembrava appesantita dalla consapevolezza della qualificazione e dall’imminente difficile impegno in campionato contro l’Inter. La formazione di Maurizio Sarri ha presentato sorprese nella formazione, con Immobile preferito a Castellanos e Pedro a Felipe Anderson. I biancocelesti hanno cercato di rispondere ai gol dell’Atletico, ma i loro tentativi sono stati vani.

Con la fase a gironi ora conclusa, sia l’Atletico Madrid che la Lazio si qualificano per gli ottavi di finale, preparando il terreno per incontri avvincenti nella prossima fase del torneo.

