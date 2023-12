13 Dicembre 2023

Inter dopo il pareggio in Champions Inzaghi è nel mirino delle critiche: “Pensa troppo alla Juventus”

da sportmediaset.mediaset.it

L’Inter chiude il girone di Champions League con un sapore amaro, registrando due pareggi consecutivi contro Benfica e Real Sociedad. Questi risultati, che costano la leadership del girone, mettono a rischio il cammino europeo dei nerazzurri. Il secondo posto li vedrà affrontare una big negli ottavi di finale. Complicando ulteriormente la strada verso una possibile conquista del trofeo. La delusione dei tifosi si riversa su Simone Inzaghi. Piovono critiche nei confronti delle sue scelte di formazione, soprattutto per il massiccio turnover adottato in entrambe le partite. Causando l’utilizzo contemporaneo di molte seconde linee che non hanno risposto alle aspettative.

Le deludenti prestazioni delle seconde linee

L’Inter ha schierato giocatori come Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic e altri, che hanno mostrato limiti tecnici, di condizione e di affiatamento. Questo approccio ha contribuito a inceppare l’ingranaggio di una squadra che, fino ad ora, ha dimostrato un gioco armonioso e vincente. Inzaghi si trova ora nel mirino dei tifosi, che accusano il tecnico di non aver gestito adeguatamente la situazione e di non aver sfruttato al meglio le risorse disponibili.

Inzaghi e quel pensiero fisso chiamato Juventus

Tra le critiche rivolte a Inzaghi, c’è anche un interessante collegamento con la situazione di classifica in Serie A. L’obiettivo principale dell’Inter è vincere lo scudetto per ottenere la tanto desiderata seconda stella. Ma la presenza della Juventus nelle posizioni di alta classifica sta complicando i piani della squadra milanese. La lotta serrata con i bianconeri costringe l’Inter a concentrarsi maggiormente sul campionato italiano, rallentando il suo slancio in Champions League.

Inter dopo il pareggio in Champions Inzaghi è nel mirino delle critiche: “Pensa troppo alla Juventus” – Il dilemma del turnover e la pressione del campionato

Una delle cause dietro il massiccio turnover di Inzaghi in Champions League è stata la necessità di gestire il carico di partite. In un periodo in cui l’Inter si trova a lottare in Serie A con avversari di spessore come la Juventus, il Napoli e la Lazio. L’obbligo di presentare il miglior undici in campionato ha limitato la possibilità di Inzaghi di far ruotare i titolari anche in Champions. Portando a prestazioni al di sotto delle aspettative e compromettendo le ambizioni europee della squadra.

L’aspettativa non corrisposta in Champions

Nonostante il girone di Champions League fosse considerato di livello medio-basso, l’Inter non ha risposto alle aspettative. In parte a causa della crisi del Benfica, inizialmente considerato l’avversario più abbordabile. Inzaghi si trova ora a dover fare i conti con la delusione dei tifosi e il dubbio su quanto possa affidarsi a un turnover massiccio in futuro.

Complicazioni per il futuro europeo

La Beneamata si trova ora a dover affrontare un cammino più difficile in Champions League, con il rischio di incrociare avversari di rilievo già agli ottavi di finale. La doppia frenata subita, sia in campionato che in Europa, complica ulteriormente i piani dell’Inter verso l’ambizioso traguardo di Wembley.

Conclusioni e prospettive future

Nonostante le difficoltà, Simone Inzaghi e l’Inter cercano di ritrovare la giusta intesa per mantenere le ambizioni sia in Serie A che in Champions League. Il destino europeo della squadra è ora in bilico, ma il tecnico e i giocatori sperano di superare questo momento difficile. E di tornare a brillare sul palcoscenico internazionale. Resta da vedere come Inzaghi affronterà il delicato equilibrio tra il campionato nazionale e le competizioni europee. Cercando di conciliare le aspettative dei tifosi con la necessità di ottenere risultati positivi su entrambi i fronti. La Juventus, nel frattempo, continua ad esercitare una pressione costante, rendendo la corsa per lo scudetto ancora più avvincente e complessa per l’Inter.

