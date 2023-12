15 Dicembre 2023

Europa League: Milan e Roma ecco le rispettive 7 possibili avversarie nei sedicesimi

da gazzetta.it

Introduzione: Dopo le delusioni in Champions ed Europa League, Milan e Roma sono pronte a confrontarsi negli imminenti sedicesimi di Europa League. Lunedì prossimo, a Nyon, si svolgerà il sorteggio cruciale per determinare gli avversari delle due squadre italiane. Analizziamo le sette possibili sfide che attendono il Milan e le altrettante che la Roma potrebbe affrontare in questa fase della competizione. L’andata è fissata per il 15 febbraio, seguita dal ritorno una settimana dopo.

Avversari del Milan: Il Milan potrebbe vedersela con il Friburgo, eliminato dal West Ham nel Gruppo A, che ha così conquistato il primo posto. Nel Gruppo B, il Sassuolo di De Zerbi ha surclassato il Marsiglia, garantendosi la vetta e costringendo al possibile ritorno da ex a San Siro l’ex giocatore e allenatore rossonero Gattuso. Nel Gruppo C, i Rangers hanno sorprendentemente eliminato il Betis, mentre lo Sparta Praga si è qualificato come secondo. Quest’ultima, dunque, potrebbe essere l’avversario del Milan.

Lo Sporting Lisbona, secondo nel Gruppo D, potrebbe affrontare il Milan dopo il pareggio con l’Atalanta a novembre. Il Tolosa, al 85% di proprietà di RedBird, società che controlla il Milan, potrebbe creare uno scontro familiare e polemiche. Nel Gruppo F, il Rennes si è classificato secondo alle spalle del Villarreal, e nel Gruppo G, il Qarabag ha ottenuto il secondo posto dietro al dominante Bayer Leverkusen. Sia i francesi che gli abbordabilissimi azeri potrebbero affrontare i rossoneri.

Avversari della Roma: La Roma, proveniente dall’Europa League, potrebbe trovarsi faccia a faccia con il Galatasaray, terzo nel Gruppo A, che ha nella squadra ex giocatori “italiani” come Torreira, Sergio Oliveira, Mertens e Icardi. Il Lens, terzo nel Gruppo B di Champions, appare più abbordabile sulla carta, eliminando il Siviglia grazie a una vittoria last-minute. Il Braga, reduce da una sconfitta contro il Napoli in Champions, potrebbe incrociare la Roma sul proprio cammino europeo.

Il Benfica di Angel Di Maria, terzo nel Gruppo D di Champions, rappresenta un’altra possibile avversaria. Il Feyenoord, già avversario della Roma negli ultimi due anni, potrebbe replicare il confronto. Gli svizzeri dello Young Boys, terzi nel Gruppo G di Champions, sembrano essere l’avversario più accessibile sulla carta. Infine, la Roma potrebbe trovarsi a sfidare lo Shakhtar Donetsk, terzo nel Gruppo H di Champions League, a soli 3 punti di distanza dal Porto secondo e dal Barcellona primo.

Conclusione: Il sorteggio imminente a Nyon tiene con il fiato sospeso gli appassionati di Milan e Roma. Le sette possibili avversarie di ciascuna squadra aggiungono un elemento di suspense a questa fase cruciale di Europa League. Sarà interessante vedere quale destino attende le due squadre italiane in questa competizione, che continua a regalare emozioni e sorprese. I tifosi non vedono l’ora di scoprire quali sfide si presenteranno per i loro club del cuore nei sedicesimi di finale.

