“Cercando Beethoven” di Saverio Simonelli leggi la recensione

Titolo: Cercando Beethoven

Autore: Saverio Simonelli

Genere: narrativa

Editore: Fazi editore

Pagine: 320

Prezzo: Euro 18

Prezzo E-book: 9,99

Trama: Spinto dal desiderio di scoprire il segreto della musica di Beethoven, un giovane si mette sulle tracce del celebre compositore durante un’estate trascorsa a Heiligenstadt, un sobborgo di Vienna dove Beethoven si reca abitualmente in villeggiatura. Il sogno di Wilhelm è quello di diventare un grande musicista, ma non è il solo a coltivare questo desiderio di successo in una città in cui abbonda l’ambizione, vista la presenza di numerosi intellettuali, artisti e scrittori. Con lui ci sono anche Andreas, un giovane boemo – violinista e pianista – discendente da una famiglia nobile, e una ragazza a dir poco enigmatica, Queenia.

“Cercando Beethoven” è un omaggio ad uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Proprio nel 2020 ricorrono i 250 anni dalla sua nascita e Simonelli con questo suo romanzo ha voluto rendere omaggio non solo al compositore ma alla Vienna dell’800.

Dal punto di vista culturale l’800 è senza dubbio uno dei periodi storici più floridi. E leggendo il romanzo il lettore si ritrova a sentir parlare di Mozart e altri artisti dell’epoca.

Molto toccante e anche ricco di tenerezza il racconto del personaggio di Beethoven. Simonelli, pur ricordando il suo carattere scontroso, porta alla luce un aspetto del compositore che lo rende ancora più umano. E il lettore non può che restarne affascinato.

Il punto forte del romanzo, infatti, è proprio la capacità dello scrittore di analizzare e delineare la psicologia dei personaggi: non sono solo dei nomi. Lo stile di scrittura è molto curato e ricercato, ma sempre scorrevole e coinvolgente.

Il romanzo non è solo il racconto dell’amicizia tra il protagonista e Beethoven, ma, pagina dopo pagina, l’amore per la musica si fa sempre più forte, tanto da diventarne la vera protagonista di tutto il romanzo.

“Cercando Beethoven” è un toccante omaggio al compositore e alle sue opere. Ma anche un bellissimo tuffo nel passato, in una Vienna ricca di storia e di musica che fa sognare. Una lettura piacevole da accompagnare con le bellissime opere di Beethoven.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

