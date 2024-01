26 Gennaio 2024

Calciomercato Juventus: offerta folle dell’Al-Ittihad per Soulé ecco il piano dei bianconeri

da calciomercato.com

L’inaspettato interesse dell’Al-Ittihad per Soulé

L’Al-Ittihad sta pianificando una mossa audace nei confronti della Juventus, detentrice del cartellino di Matias Soulé. Il giovane argentino sta emergendo come una figura di spicco nel campionato di Serie A con la maglia del neopromosso Frosinone, totalizzando finora 9 gol in 19 partite. La sua ultima prodezza, un capolavoro su calcio di punizione che ha sconfitto il Cagliari in un cruciale scontro salvezza, sembra aver catturato l’attenzione non solo in Italia ma anche in Arabia Saudita e, più precisamente, a Riyad, sede dell’Al-Ittihad. Questa squadra è attualmente campione in carica della Saudi Pro League ed è alle prese con le vicissitudini della sua stella di prim’ordine, Karim Benzema.

L’offerta sconvolgente: 30 Milioni per Soulé

Secondo le informazioni raccolte dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, e riportate da Sky Sport, il club saudita guidato da Marcelo Gallardo è disposto a offrire una cifra che potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso calciatore argentino. Inoltre, è in lizza un contratto che promette di essere particolarmente vantaggioso per il giocatore. Attualmente, Soulé sembra intenzionato a completare la sua prima stagione da titolare con il Frosinone in Serie A prima di intraprendere qualsiasi discussione sul suo futuro con la Juventus, programmata per giugno.

Le alternative in Premier League: diverse squadre britaniche interessate

Il dilemma per la Juventus si complica ulteriormente con l’interesse di diverse squadre della Premier League. Tottenham, Newcastle, Crystal Palace e West Ham hanno effettuato sondaggi nelle settimane precedenti, mostrando un’ammirazione per il rendimento dell’attaccante argentino che sta brillando nel Frosinone di Eusebio Di Francesco. Le risposte ricevute indicano che il valore attuale di Soulé oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, una valutazione destinata a salire se il giovane continua a impressionare con la maglia del Frosinone.

Il futuro di Soulé: dalla Juventus alla Premier League o All’Al-Ittihad?

Sotto contratto con la Juventus fino all’estate del 2026, Soulé si trova ora al centro di una situazione complessa. La Juventus deve decidere se cogliere l’opportunità di generare una significativa plusvalenza dalla sua cessione, magari per finanziare l’acquisto di un centrocampista di alto livello per la prossima stagione. Altrimenti, potrebbe considerare l’opzione di riaffidare Soulé a Massimiliano Allegri, consentendogli di sfruttare appieno la sua grande opportunità di affermarsi in bianconero.

Conclusione: il braccio di ferro per il futuro di Soulé

In conclusione, la saga attorno a Matias Soulé continua a evolversi con offerte eccezionali provenienti dall’Al-Ittihad e un crescente interesse da parte dei club della Premier League. La Juventus, d’altro canto, si trova di fronte a un bivio cruciale: capitalizzare sulla crescente valutazione di Soulé o puntare sul suo potenziale per la prossima stagione. Il futuro del giovane argentino rimane avvolto nella suspense, con molte incognite che dovranno essere risolte nei prossimi mesi.

