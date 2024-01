26 Gennaio 2024

Calciomercato Napoli De Laurentiis svela: “Osimhen via a giugno Mourinho non verrà e Marotta nega che Zielinski andrà all’Inter”

Calciomercato Napoli De Laurentiis svela: “Osimhen via a giugno Mourinho non verrà e Marotta nega che Zielinski andrà all’Inter”

da gazzetta.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scatenato una serie di dichiarazioni al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, affrontando vari temi cruciali che circondano il suo club. Tra cui il futuro incerto di Zielinski, la probabile partenza di Osimhen e le voci su un possibile arrivo di José Mourinho sulla panchina.

Il caso Zielinski e le accuse a Marotta

Parlando delle questioni di mercato, De Laurentiis ha rivelato che il Napoli deve affrontare alcune assenze significative dovute alla Coppa d’Africa, che ha costretto il club a effettuare operazioni in entrata. Sulla possibile cessione di Zielinski all’Inter a giugno, De Laurentiis ha espresso la disponibilità del Napoli a trattenere il giocatore se desidera restare. Tuttavia, ha suggerito che l’intermediario del calciatore potrebbe aver influenzato un possibile trasferimento con l’attrattiva del denaro. Commentando in tono scherzoso che Marotta, dirigente dell’Inter, non si sta comportando correttamente. Marotta ha respinto queste accuse.

Calciomercato Napoli De Laurentiis svela: “Osimhen via a giugno Mourinho non verrà e Marotta nega” – Addio Osimhen e le destinazioni possibili

Rispetto al futuro di Victor Osimhen, il presidente ha dichiarato che non è sorpreso dalle recenti affermazioni del giocatore sulla scelta del prossimo passo nella sua carriera. De Laurentiis ha indicato che il calciatore lascerà il Napoli alla fine della stagione, elencando Real Madrid, Psg o qualche top club della Premier League come possibili destinazioni.

Mourinho escluso, Mazzarri elogiato

Smentendo le voci sull’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Napoli, De Laurentiis ha dichiarato che, sebbene sia un grandissimo allenatore, Mourinho non è nel piano del club e probabilmente non continuerà la sua carriera in Italia. Ha concluso affermando che Walter Mazzarri, l’attuale allenatore del Napoli, sta svolgendo un ottimo lavoro ed è un professionista di alto livello.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OFFERTA FOLLE DELL’AL-ITTIHAD PER SOULE’ ECCO IL PIANO