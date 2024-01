26 Gennaio 2024

Jannick Sinner e l’epico trionfo agli Australian Open: batte Djokovic e conquista la sua prima finale slam

da gazzetta.it

Simone Vagnozzi aveva una visione chiara, espressa la vigilia del match: “Abbiamo cercato di infondere un po’ di Nole in Sinner”, e la strategia ha dato i suoi frutti. Il prodigio italiano, Jannik Sinner, ha sconfitto Novak Djokovic con un impressionante 3-1, con parziali di 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3. Questo trionfo segna la prima finale Slam nella carriera di Sinner e rappresenta la prima volta che un italiano raggiunge tale traguardo all’Australian Open.

La rivincita di Jannik: vendicato Berrettini

L’ultimo italiano in una finale Slam era Matteo Berrettini a Wimbledon, fermato proprio da Djokovic. Oggi, Jannik ha ottenuto una dolce vendetta. La partita ha toccato il cielo, con un set da incubo e le ombre dell’Us Open 2022 aleggiare sulla Rod Laver Arena dopo un match point mancato. Sinner ha dimostrato di essere un giocatore trasformato rispetto alla semifinale di Wimbledon sei mesi fa, dominando Djokovic per due set in una semifinale Slam.

Il primo set

Il primo set è stato un trionfo italiano, con Sinner che ha conquistato il cuore dei tifosi. Prendendo il servizio di Djokovic, Sinner è salito rapidamente sul 3-0 con un parziale di 12-4. Djokovic ha cercato di reagire, ma l’altoatesino è rimasto saldo, chiudendo il set 6-1. Un’impresa notevole, considerando che nessun altro giocatore aveva ottenuto questo risultato contro Djokovic all’Australian Open negli ultimi 9 anni.

Il secondo set: Sinner impeccabile

Il secondo set ha confermato la supremazia di Sinner. Con una freddezza incredibile, ha mantenuto il controllo del match. Djokovic ha lottato, ma Sinner ha chiuso il set 6-2, portandosi avanti 2-0 nella partita.

La battaglia nel terzo set: Djokovic reagisce

Il terzo set è stato teatro di una lotta epica. Sinner ha iniziato forte, cercando di chiudere rapidamente il match. Tuttavia, Djokovic ha mostrato il suo spirito combattivo, recuperando e portando la partita al tiebreak. Qui, Sinner ha avuto un match point, ma il serbo ha lottato e ha conquistato il set 7-6 (8), rimanendo in gioco.

Il quarto set: Sinner conquista la vittoria

Nonostante la battaglia persa nel terzo set, Sinner ha mantenuto la sua determinazione nel quarto. Ha guadagnato un break cruciale nel secondo game e, nonostante alcuni momenti di tensione, ha chiuso il set 6-3. Questa vittoria segna un nuovo capitolo nell’ascensione di Jannik Sinner nel tennis mondiale.

Il risveglio di Djokovic e la maestria di Sinner

Djokovic, pur mostrando segni di risveglio nel terzo set, ha trovato un avversario formidabile in Sinner. L’italiano ha dimostrato una maestria impressionante, sconfiggendo il numero 1 del mondo in una semifinale Slam senza concedere palle break. Sinner ha superato Djokovic in tre incontri singoli e uno doppio, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

La speranza di una nuova era: Djokovic verso il declino?

Il trionfo di Jannik Sinner suggerisce il possibile inizio di una nuova era nel tennis maschile. Djokovic, con 24 Slam all’attivo e quasi 37 anni, potrebbe essere in una fase naturale di declino. Sinner è diventato il primo giocatore da Wawrinka nel 2013 a strappare un set 6-1 a Djokovic in uno Slam, indicando che la nuova generazione sta emergendo con forza.

Sinner alla Finale Slam

Jannik Sinner, dopo questa epica vittoria, si prepara ora per la sua prima finale Slam. Il talento italiano ha dimostrato di essere un contendente serio al grande palcoscenico e attira l’attenzione mondiale. La sua determinazione e il suo talento promettono una finale avvincente, mentre il mondo del tennis si chiede se Sinner possa portare a casa il titolo.

Il sogno continua per Jannik Sinner

In conclusione, Jannik Sinner ha scritto una pagina memorabile nella storia del tennis italiano. Sconfiggendo Novak Djokovic in una semifinale Slam, ha dimostrato di avere il cuore di un campione. Ora, con la prima finale Slam all’orizzonte, il sogno continua per Sinner. Resta da vedere se questo giovane talento riuscirà a coronare il suo successo con il titolo all’Australian Open.

