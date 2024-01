24 Gennaio 2024

Autonomia differenziata arriva il primo sì: la Lega festeggia e poi litiga con PD e M5S

da corriere.it

Il Senato dà il via libera: 110 sì, 64 no e 3 astensioni per l’Autonomia differenziata delle Regioni, un momento celebrato dalla Lega ma accompagnato da polemiche con PD e M5S. In un’aula presieduta da Gian Marco Centinaio, la riforma Calderoli è stata approvata, segnando il primo passo verso una maggiore autonomia territoriale. Tuttavia, il cammino non è privo di discordie, con il PD e i 5 Stelle che hanno manifestato il loro dissenso intonando l’Inno di Mameli e ironicamente ribattezzando Fratelli d’Italia (FdI) come “Fratelli di Mezz’Italia”.

Autonomia differenziata: il primo varo al Senato

Il Senato ha approvato la proposta con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astensioni, con la senatrice Mara Bizzotto della Lega che ha sollevato una bandiera autonomista scatenando il caos e sospendendo temporaneamente la seduta.

Autonomia differenziata arriva il primo sì: la Lega festeggia e poi litiga con PD e M5S – Il commento di Matteo Salvini e le reazioni del PD

Il vicepremier Matteo Salvini ha definito l’approvazione come “il primo passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente”, sottolineando l’importanza di bilanciare maggiori poteri al premier con una maggiore autonomia locale. Al contrario, Elly Schlein del PD ha criticato il risultato come “un orrendo baratto” che risveglia il sogno secessionista della Lega, promettendo di fermarlo con ogni mezzo possibile.

Una riforma dedicata a Roberto Maroni

Salvini ha dedicato la riforma al defunto ministro dell’Interno leghista Roberto Maroni, ricordando il suo impegno nei referendum federalisti del 2017. La proposta, ripresentata da Calderoli all’inizio della legislatura, concede alle Regioni la possibilità di legiferare autonomamente su temi cruciali come sanità, scuola e trasporti, con lo Stato che deve definire i livelli essenziali di prestazione (Lep) da garantire a tutti.

Autonomia differenziata arriva il primo sì: la Lega festeggia e poi litiga con PD e M5S – Il dibattito su autonomia e risorse

Mentre la Lega celebra il successo, il PD e il M5S, insieme all’Avs, si preparano a un referendum, contestando l’effettiva portata della proposta. Secondo il capogruppo dem Francesco Boccia, c’è un trucco nel sistema: “Per un’Autonomia seria servono Lep definiti e risorse garantite, ma non è stato allocato alcun euro nel fondo di perequazione.”

Le contestazioni: la mancanza di risorse e i 7 emendamenti di FdI

Il partito Fratelli d’Italia (FdI) respinge le contestazioni, preparandosi per l’approvazione finale. Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali, annuncia sette emendamenti, in particolare focalizzati sul cambio in corsa del premier votato dai cittadini. La discussione in commissione coinvolge anche la fine della legislatura in caso di caduta del premier eletto.

Conclusioni e prossimi passi

La riforma dell’Autonomia differenziata ora passa alla Camera per il via libera definitivo, con la Lega che spera di ottenere l’approvazione prima delle elezioni europee. Mentre la Lega celebra un passo avanti verso una maggiore autonomia, le critiche e le controversie rimangono vive, delineando un quadro complesso per il futuro di questa proposta di riforma.

