“Va tutto bene signor Field” di Katharine Kilalea leggi la recensione

Titolo: Va tutto bene signor Field

Autore: Katharine Kilalea

Genere: narrativa

Editore: Fazi Editore

Pagine: 162

Prezzo: Euro 18

Prezzo E-book: 9,99

Trama: Il signor Field è un pianista e concertista alla deriva, la cui carriera subisce una definitiva battuta d’arresto dopo un incidente in treno. Con i soldi del risarcimento, si trasferisce a Città del Capo, in una casa costruita dall’architetto Jan Kallenbach come una replica di Villa Savoye di Le Corbusier, dove lo raggiunge anche la moglie Mim. Il signor Field è un uomo triste e rassegnato, che vive in uno stato di sonnolenza perenne e di straniamento dalla realtà che lo circonda.

Mentre manda in frantumi il vetro della grande finestra di casa sua, cerca di ricomporre i pezzi della propria identità iniziando un dialogo silenzioso e fittizio con Hannah Kallenbach. La vedova dell’architetto, per la quale sviluppa a poco a poco una vera e propria mania: la segue, si apposta sotto la sua finestra, la spia nella sua vita privata e nelle strane conversazioni con un uomo misterioso.

“Va tutto bene signor Field” è il romanzo d’esordio della scrittrice sudafricana Katharine Kilalea. E’ un flusso di coscienza del protagonista: un uomo ormai alla deriva sia nella vita privata che nel lavoro. Il signor Field non ha più la forza di chiedere qualcosa alla sua esistenza.

La sua totale apatia è un contrasto con lo scorrere delle stagioni, che però incidono poco o nulla sulla sua vita. Tutto gli scorre accanto, ma non ha proprio la forza di cercare di aggrapparsi a qualcosa, neanche la moglie riesce a risollevarlo. L’unico legame con il mondo esterno è Hannah Kallenbach. Per Field la donna da una semplice voce nella sua testa, si materializza e diventa una vera ossessione.

Katharine Kilalea ha una scrittura molto ricca e poetica. Ma non è una lettura per tutti. Un continuo di pagine su pagine di pensieri, spesso anche molto pessimisti, non è certo facile da leggere. Il lettore viene travolto da ciò che pensa il Signor Field e difficilmente ne esce indenne.

“Va tutto bene Signor Field” è un romanzo d’esordio senza dubbio di forte impatto, ma non è una lettura adatta a tutti. La scrittura della Kilalea è veramente molto interessante e per il lettore che riuscirà a farsi coinvolgere sarà un bel viaggio nel mondo del protagonista.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

