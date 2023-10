6 Ottobre 2023

Vuoi guardare il video di “Tu si que vales” puntata 7 ottobre 2023?

“Tu si que vales” puntata 7 ottobre 2023 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Puntata Intera in Streaming su Mediaset Play: Stasera in Diretta!

La puntata di oggi di “Tu Si Que Vales,” in onda il 7 ottobre 2023, è pronta a stupire e incantare gli spettatori in una serata indimenticabile. Il programma, che mette al centro artisti e sportivi, o aspiranti tali, offre un palcoscenico unico in cui il talento è messo alla prova sotto l’attento giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. In questa stagione, la giuria popolare è composta da cento elementi e guidata dalla straordinaria Sabrina Ferilli.

Mediaset Play: Lo Streaming che Tutti Attendevamo

Se sei un appassionato di talent show e non vuoi perdere nemmeno un minuto dell’azione, Mediaset Play è il tuo alleato ideale. Ora puoi seguire, infatti, la puntata intera di “Tu Si Que Vales” in diretta streaming, stasera, senza perderti nemmeno un istante delle straordinarie performance che hanno reso famoso il programma. Non c’è bisogno di aspettare, quindi, basta accedere a Mediaset Play per essere parte di questa serata magica.

Dalla Musica all’Arte, dallo Sport alla Magia: Ogni Talento è Benvenuto

“Tu Si Que Vales”, poi, non conosce limiti quando si tratta di talento. Ogni puntata è un’esplosione di creatività e bravura, con concorrenti che si esibiscono nelle discipline più disparate. Dalla musica all’arte, dallo sport alla magia, il palco, infatti, è aperto a tutti coloro che vogliono dimostrare di avere un talento speciale. Il programma celebra la diversità delle passioni umane e offre un’opportunità straordinaria per gli artisti e gli sportivi di emergere e brillare.

Non perdere, dunque, la puntata di oggi di “Tu Si Que Vales” del 7 ottobre 2023. Con Mediaset Play, puoi goderti lo spettacolo in diretta streaming e vivere l’emozione di ogni performance come se fossi lì di persona. Unisciti a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e, poi, la giuria popolare per una serata indimenticabile di talento e intrattenimento.

“TU SI QUE VALES” PUNTATA DI OGGI 7 OTTOBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

