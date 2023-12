9 Dicembre 2023

Tragedia a Mattarana donna trovata morta fermato il marito: “Volevamo morire insieme”

da agi.it

Una tragica vicenda ha scosso la tranquilla località di Mattarana, nello Spezzino, dove il cinquantasettenne Alfredo Zenucchi è stato fermato con l’accusa di aver ucciso sua moglie, Rossella Cominotti, 53 anni. La coppia, originaria di Cremona, aveva progettato di morire insieme, ma il tentativo di omicidio-suicidio si è concluso con il fallimento del marito nel togliersi la vita.

Il macabro ritrovamento è avvenuto in un albergo locale, dove il corpo di Rossella Cominotti è scoperto dal personale incaricato di pulire la stanza. La donna era scomparsa da casa da ben 12 giorni, suscitando preoccupazione tra i familiari, che avevano lanciato un appello su Facebook per aiutare nella ricerca.

La Tragica Confessione di Alfredo Zenucchi

Dopo essere stato intercettato a Pontremoli, Alfredo Zenucchi ha confessato di essere l’autore dell’omicidio della moglie, utilizzando un rasoio, successivamente sequestrato dai carabinieri. Nel corso dell’interrogatorio, Zenucchi ha dichiarato di aver progettato insieme a Rossella un omicidio-suicidio, ma il timore di togliersi la vita lo ha indotto a compiere solo l’atto omicida.

“Volevamo morire insieme: il progetto era questo. Doveva essere un omicidio-suicidio, ma non sono riuscito a togliermi la vita,” ha confessato il cinquantasettenne durante l’interrogatorio con le forze dell’ordine.

La Scomparsa di Rossella Cominotti

La preoccupazione per la coppia era cresciuta negli ultimi giorni, quando i parenti di Rossella Cominotti avevano segnalato la scomparsa su Facebook. “Stiamo cercando Rossella – hanno scritto – mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. Vive a Bonemerse. I telefoni non ricevono più nemmeno whatsapp e chiamate. Condividete soprattutto nella zona di Cremona. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c’è molta paura. Grazie a tutti.”

Indagini in Corso

Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite sulla tragedia. La coppia, apparentemente senza alcun segno premonitore, aveva pianificato la fine delle proprie vite, gettando nello sconforto i loro cari e lasciando dietro di sé interrogativi senza risposta.

La procura ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Alfredo Zenucchi, che dovrà ora rispondere dell’accusa di uxoricidio di fronte alla giustizia. Nel frattempo, la comunità locale cerca di elaborare lo shock di questa drammatica vicenda, mentre le indagini proseguono per fare luce sui motivi che hanno portato a questo tragico epilogo.

