26 Febbraio 2026

“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbraio 2026 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbraio 2026?

“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbraio 2026 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Tradimento”: streaming della puntata del 27 febbraio 2026 su Mediaset Infinity

“Tradimento” è una serie che esplora il lato oscuro dei legami familiari. Guzide, stimata giudice, crede di vivere in una famiglia perfetta. Poi, il suo matrimonio con Tarik sembra solido dopo 30 anni. Inoltre, i due figli le appaiono come meravigliosi. Tuttavia, dietro questa facciata si nascondono inganni e segreti.

La trama si sviluppa attorno a Guzide e alla sua vita apparentemente ideale. Poi, scopre che ogni membro della sua famiglia la inganna. Inoltre, si sacrifica per loro senza sapere cosa accade alle sue spalle. La serie tiene il pubblico con il fiato sospeso grazie a colpi di scena avvincenti.

Un cast di grande talento

Il cast di “Tradimento” include attori di alto livello. Vahide Percin interpreta Guzide con intensità e profondità. Poi, il pubblico la ricorda per il ruolo di Hunkar Yaman in “Terra Amara”. Inoltre, gli altri interpreti arricchiscono la narrazione con performance straordinarie.

La chimica tra i protagonisti rende la storia ancora più coinvolgente. Poi, ogni personaggio mostra una complessità emotiva unica. Inoltre, le relazioni familiari si intrecciano con tematiche universali.

Dove vedere la puntata

La puntata del 19 settembre2025 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Poi, chiunque può accedervi gratuitamente sulla piattaforma. Inoltre, Canale 5 offre la possibilità di guardare le repliche per chi ha perso la diretta.

Perché seguire “Tradimento”

“Tradimento” cattura lo spettatore con una storia ricca di tensione. Poi, il tema degli inganni familiari colpisce per la sua attualità. Inoltre, la serie offre una riflessione profonda sui sacrifici e le apparenze.

Accedi a Mediaset Infinity per guardare la puntata. Poi, scopri cosa nasconde la famiglia di Guzide. Inoltre, preparati a emozioni intense e a colpi di scena inaspettati.

(PRIMA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 27 febbraio 2026 GUARDA IL VIDEO 

(SECONDA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 27 febbraio 2026 GUARDA IL VIDEO 

(TERZA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 27 febbraio 2026 GUARDA IL VIDEO 

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

25 Febbraio 2026

Kabir Bedi Sanremo 2026: il mito di Sandokan torna all’Ariston, vita privata, origini, figli e curiosità

Kabir Bedi Sanremo 2026: l’icona di Sandokan ospite d’onore sul palco del Festival Kabir Bedi San…
25 Febbraio 2026

Patty Pravo Sanremo 2026: età, figli, compagno, origini e il ritorno con “Opera”

Patty Pravo Sanremo 2026: undicesima partecipazione e il brano “Opera” all’Ariston Patty Pravo Sa…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
24 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta &#8…
26 Febbraio 2026

“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbraio 2026 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbrai…

  • “Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Radio 2 Social Club” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Mattino Cinque” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Unomattina” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Agorà Rai 3” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Omnibus La7” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Terra amara” Mediaset Infinity puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Unomattina News” puntata di oggi 27 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Tredici Pietro “Uomo che cade” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Serena Brancale “Qui con me” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS