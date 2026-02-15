“Taratata” Bonolis Canale 5 puntata 16 febbraio 2026 (VIDEO)

15 Febbraio 2026

Il ritorno di un format storico

Taratata torna in prima serata su Canale 5 come evento televisivo dedicato interamente alla musica dal vivo, riportando sul piccolo schermo un format che ha segnato la storia della televisione musicale italiana. Il programma rinasce con una nuova veste ma mantiene intatto lo spirito originario, quello di offrire agli artisti uno spazio autentico in cui raccontarsi attraverso le canzoni e le emozioni. La scelta di riportare Taratata in onda risponde all’esigenza di restituire centralità alla musica suonata e cantata dal vivo, in un contesto televisivo sempre più orientato all’intrattenimento rapido. Canale 5 punta su un progetto riconoscibile e autorevole, capace di parlare a pubblici diversi e di unire generazioni cresciute con la musica italiana.

Paolo Bonolis alla guida di Taratata in prima serata

La conduzione di Taratata è affidata a Paolo Bonolis, volto storico della televisione italiana e comunicatore capace di coniugare ironia, profondità e ritmo narrativo. Bonolis non si limita a presentare le esibizioni, ma accompagna il pubblico dentro il racconto degli artisti, stimolando dialoghi, riflessioni e momenti di leggerezza. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il programma, perché garantisce equilibrio tra spettacolo e contenuto, senza mai sovrastare la musica. La scelta di affidargli Taratata rafforza l’identità del format e lo colloca in una fascia di prestigio della programmazione di Canale 5.

Le registrazioni alla ChorusLife Arena

Le puntate di Taratata sono state registrate dal vivo alla ChorusLife Arena di Bergamo, una location moderna e capiente che consente di valorizzare le esibizioni musicali e il rapporto diretto con il pubblico. La scelta dell’arena permette di creare un’atmosfera immersiva, in cui gli spettatori in sala diventano parte integrante dello spettacolo. La dimensione live rafforza il senso di autenticità del programma e restituisce alla musica una centralità visiva e sonora spesso assente nei format televisivi tradizionali. Ogni puntata si trasforma così in un evento unico, costruito intorno alla relazione tra palco, artisti e pubblico.

Gli ospiti e il cast musicale

Il cuore di Taratata è rappresentato dagli ospiti musicali, dodici grandi nomi della musica italiana che si alternano sul palco per esibirsi dal vivo. Tra gli artisti presenti figurano Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma Marrone, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. La presenza di interpreti appartenenti a generazioni diverse consente di costruire un racconto musicale trasversale, capace di attraversare decenni di canzoni e stili. Le esibizioni non si limitano ai brani più celebri, ma includono arrangiamenti speciali, collaborazioni e momenti di condivisione artistica.

Taratata come spazio di racconto per gli artisti

Taratata si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si raccontano attraverso le loro canzoni, i testi e le sonorità che hanno segnato intere generazioni. Ogni intervento musicale diventa l’occasione per ripercorrere una carriera, un momento creativo o un passaggio significativo della propria vita artistica. Il programma restituisce alla musica una funzione narrativa, trasformando le esibizioni in capitoli di un racconto più ampio. Questo approccio distingue Taratata da altri show musicali e ne rafforza l’identità editoriale, rendendolo un luogo di ascolto e di memoria condivisa.

La musica dal vivo al centro

Uno degli elementi più caratterizzanti di Taratata è la centralità della musica dal vivo, senza artifici o sovrastrutture. Le esibizioni avvengono con band e strumenti reali, mettendo in primo piano la voce, l’interpretazione e l’arrangiamento. Questa scelta restituisce alla musica una dimensione autentica e valorizza il talento degli artisti, offrendo al pubblico un’esperienza sonora completa. In un panorama televisivo spesso dominato dal playback e dalla spettacolarizzazione, Taratata si distingue come un progetto che punta sulla qualità e sull’essenzialità.

Il coinvolgimento del pubblico in studio e da casa

Taratata costruisce un’esperienza immersiva capace di coinvolgere sia il pubblico presente in arena sia quello che segue la puntata da casa su Canale 5. Le riprese, la regia e il montaggio sono pensati per restituire l’energia del live anche attraverso lo schermo televisivo. Il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo, reagendo alle esibizioni e creando un dialogo costante con il palco. Questo coinvolgimento contribuisce a trasformare ogni serata in un evento collettivo, in cui la musica diventa occasione di condivisione.

La Festa della Musica

Ogni puntata di Taratata si configura come una vera e propria Festa della Musica, in cui generi, stili e sensibilità diverse convivono sullo stesso palco. Il programma celebra la musica come linguaggio universale, capace di unire artisti e pubblico in un’unica esperienza emotiva. Le sorprese, i duetti inattesi e i momenti di improvvisazione contribuiscono a rendere ogni serata unica e irripetibile. Taratata non si limita a riproporre canzoni già note, ma le rilegge in una dimensione nuova, arricchita dal contesto e dal racconto.

La collocazione nel palinsesto

La scelta di collocare Taratata in prima serata su Canale 5 rappresenta un segnale chiaro di investimento editoriale sulla musica. Il programma si inserisce in una fascia oraria strategica, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale. Canale 5 punta su Taratata come evento capace di distinguersi nel panorama televisivo e di offrire un’alternativa di qualità all’intrattenimento tradizionale. La presenza di Paolo Bonolis e di un cast musicale di primo piano rafforza ulteriormente questa strategia.

Perché è un evento televisivo

Taratata con Paolo Bonolis rappresenta un evento televisivo perché unisce memoria, qualità musicale e racconto contemporaneo in un unico progetto coerente. Il ritorno del format, la scelta della musica dal vivo e la valorizzazione degli artisti trasformano ogni puntata in un appuntamento speciale. Canale 5 propone così uno show capace di parlare al passato e al presente, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre la semplice esibizione musicale. Taratata si conferma come un programma in grado di restituire dignità e centralità alla musica in televisione.

