Stasera in tv prima serata 9 luglio 2021 “Unbreakable – Il predestinato” su Rai 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 9 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 9 luglio 2021 “Unbreakable – Il predestinato” su Rai 4

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Top Dieci” (ore 21.25, GAME SHOW)

Raidue – “L’uomo che non ho mai sposato” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Raitre – “Una strada verso il domani – Ku’damm” (ore 21.20, MINISERIE)

Rete 4 – “Le storie di Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Masantonio – Sezione scomparsi” (ore 21.20, FICTION)

Italia 1 – “2 Fast 2 Furious” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s Got Talent – Best of“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “I migliori fratelli di Crozza“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “In Time” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Unbreakable – Il predestinato” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Apollo 13” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Nureyev – The White Crow” (ore 21.10, FILM BIOGRAFICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “I misteri di Aurora Tea Garden: Il teatro del mistero” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Vizi di famiglia” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Vieni avanti cretino” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Meraviglie senza tempo” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Cielo [CANALE 26] – “Amantes – Amanti“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Jane Eyre” (ore 20.50, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “C’era una volta il futuro” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Inferno nei mari” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria degli epic fail” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Kill’em All – Uccidili tutti” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Madre!” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Il giovane Montalbano – Sette lunedì” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Vera” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Gone” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 9 luglio 2021 “Unbreakable – Il predestinato” su Rai 4

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.