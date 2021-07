Stasera in tv prima serata 10 luglio 2021 “L’ultima estate – Ricordi di un’amicizia” su Tv2000. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 10 luglio 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “The Voice Senior” (ore 21.25, TALENT)

Raidue – “Le bugie hanno gli occhi verdi” (ore 21.05, FILM THRILLER)

Raitre – “Una strada verso il domani – Ku’damm “ (ore 21.20, MINISERIE)

Rete 4 – “Una vita” (ore 21.20, TELENOVELA)

Canale 5 – “All Together Now” (ore 21.20, MUSICALE)

Italia 1 – “Il gatto con gli stivali 3D” (ore 21.20, FILM ANIMAZIONE)

La7 – “Downton Abbey” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Paura in volo“ (ore 21.30, FILM TV THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “Stevanin – Non ricordo di averle uccise“ (ore 21.20, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “Una notte da leoni” (ore 20.05, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Lo spietato” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “The American” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Quando si parla di cuore” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giro del mondo in 80 giorni” (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

La 5 [CANALE 30] – “Cantina Wader – L’eredità” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Fracchia, la belva umana” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie To Me” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Lolita“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “L’ultima estate – Ricordi di un’amicizia” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar 2001” (ore 21.10, MUSICALE)

Focus [CANALE 35] – “Mayday: Air Disaster – The Accident Files” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Le amiche” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Animal Fight Club” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Soko – Misteri tra le montagne” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Tremors 3: Back To Perfection” (ore 21.15, FILM TV HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “…e fuori nevica” (ore 21.15, PROSA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Nero a metà” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 10 luglio 2021 “L’ultima estate – Ricordi di un’amicizia” su Tv2000

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.