Stasera in tv prima serata 8 luglio 2020: “Amore mio aiutami” su La7. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 8 luglio 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Techetechete” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Chi l’ha visto” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Delitti inquietanti” (ore 21.25, FILM THRILLER)

Canale 5 – “Come sorelle” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Amore mio aiutami” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Perchè te lo dice mamma“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “finchè giudice non ci separi” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “The last kingdom” (ore 21.00, TELEFILM)

Rai 4 [CANALE 21] – “Resident evil” (ore 21.10, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “The fighter” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “I due Foscari” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Io e lei” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Last cop – L’ultimo sbirro” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Air Collission“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Miss Marple – Polvere negli occhi” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Scusa ma ti voglio sposare” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “5 gemelle sotto un tetto” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “In questo mondo di ladri” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Il Teo – Sono tornato normale” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Lupin III – Ritorno alle origini” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Major Crimes” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.