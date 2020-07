Stasera in tv prima serata 7 luglio 2020: “Novecento” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 7 luglio 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Torno indietro e cambio vita” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Squadra speciale Cobra 11” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Speed” (ore 21.25, FILM AZIONE)

Canale 5 – “House Party” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Chicago P.D.” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “In onda” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Lo -hobbit – La battaglia delle cinque armate“ (ore 21.30, FILM FANTASTICO)

Nove [CANALE 9] – “Jimmy Bono – Bullet to head” (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “U-571” (ore 21.00, FILM GUERRA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Aftershock” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Ucciderò Willie Kid” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Lettere di uno sconosciuto” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Novecento” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Nè con te nè senza di te” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Thin Ice – Tre uomini e una truffa“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Madagascar 3 – Ricercati in Europa” (ore 21.10, FILM ANIMAZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Sapori e dissapori” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Sono pazzo di Iris Blond” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Mai dire gallery” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Scuola di polizia 4 – cittadini in … guardia” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Deception” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

