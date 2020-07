Stasera in tv prima serata 9 luglio 2020: “Tutti i soldi del mondo” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 9 luglio 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Che Dio ci aiuti 5” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Hawaii Five-O” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Mia Martini, fammi sentire bella” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Signori si nasce…e noi” (ore 21.25, PROSA)

Canale 5 – “Temptation Island” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Fast & Furious solo parti originali” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “In onda” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Un’estate romantica“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Behind enemy lines – Dietro le linee nemiche” (ore 21.25, FILM GUERRA)

20 [CANALE 20] – “Focus – Niente è come sembra” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Absentia” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Alaska” (ore 21.00, FILM AVVENTURA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerti per la ripresa – Trasfigurazioni” (ore 21.15, MUSICALE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Tutti i soldi del mondo” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Top Dieci” (ore 21.15, VARIETA’)

Cielo [CANALE 26] – “Una bionda tutta d’oro“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare” (ore 21.10, FILM COMEMDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Un piccolo paradiso” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Famiglie ritrovate” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Vieni avanti cretino” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “La notte vola” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “X-Men Le origini – Wolverine” (ore 21.15, FILM FANTASTICO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità vittime speciali” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

