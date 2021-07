Stasera in tv prima serata 7 luglio 2021 “Quel che resta del giorno” su La7. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 7 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 7 luglio 2021 “Quel che resta del giorno” su La7

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Euro 2020: Inghilterra-Danimarca” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “La doppia vita di mio marito” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Raitre – “Speciale Chi l’ha visto?” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grand Hotel – Intrighi e passioni” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Il canto della rivolta – Parte II” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Quel che resta del giorno” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Name That Tune – Indovina la canzone“ (ore 21.30, GAME)

Nove [CANALE 9] – “Sapore di mare“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Rapimento e riscatto” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Boyhood” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Prima di lunedì” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Diana – La storia segreta di Lady D” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Volesse il cielo” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Tudors” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Superstorm – L’ultima tempesta“ (ore 21.15, FILM FANTASCIENZA)

TV2000 [CANALE 28] – “Papa Francesco, la mia idea di arte “ (ore 21.40, DOCUMENTI) “La commedia di Dante per Firenze” (ore 22.55, DOCUMENTI)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ale e Franz Show -“ (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Amazzonia selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Beautiful Serengeti” (ore 22.10, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ORE 21,10, DOCUMENTI) “Speciali Storia” (ORE 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “The Rendezvous – Profezia mortale” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Naruto Shippuden” (ore 21.15, CARTONI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerto di Gala per Gian Carlo Menotti” (ore 21.15, CONCERTO) “La Traviata” (ore 22.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order – Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

