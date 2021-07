Stasera in tv prima serata 6 luglio 2021 “Mr Wrong – Lezioni d’amore” su Canale 5. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 6 luglio 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Euro 2020: Italia-Spagna” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “Immenhof – L’avventura di un’estate” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Ricomincio da noi” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Innamorato pazzo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Mr. Wrong – Lezioni d’amore” (ore 21.20, SOAP)

Italia 1 – “Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Lady Diana, la sua storia” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Madame“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Don’t Say A Word“ (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “22 minutes” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “La ragazza del treno” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Lo sperone insanguinato” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Respiro” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Piovono polpette” (ore 21.10, FILM ANIMAZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation Island” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Bye Bye Baby” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Per sfortuna che ci sei“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Dreamer – La strada per la vittoria” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Indagini ad alta quota” (ore 21, DOCUMENTI) “America: un anno nella natura selvaggia” (ore 22.10, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Diario civile” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Maxi – Il grande processo alla mafia” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il codice del Boss” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “The Unsaid – Sotto silenzio” (ore 21.30, FILM THRILLER)

Italia 2 [CANALE 66] – “Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Land” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un’estate in montagna” (ORE 21.20, FILM TV COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY) “Primo appuntamento” (ORE 22.50, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

