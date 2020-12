Stasera in tv prima serata 22 dicembre 2020: “Smetto quando voglio” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 22 dicembre 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Natale in casa Cupiello” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Un’ora sola vi vorrei – Per le feste” (ore 21.25, VARIETA’)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Ufficiale e gentiluomo” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Harry Potter e i doni della morte – Parte 1” (ore 21.20, FILM FANTASTICO)

Italia 1 – “Le iene” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Cos’è davvero Natale” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Caterina la grande” (ore 21.30, MINISERIE)

Nove [CANALE 9] – “G.I.Joe – La vendetta” (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Allegiant” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Terminator salvation” (ore 21.10, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Chisum” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Tesnota” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Smetto quando voglio” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Velvet collection – Gran finale” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Babbo Bastardo 2“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Molly Moon e l’incredibile libro dell’impnotismo“ (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

La 5 [CANALE 30] – “Grande Fratello Vip“ (ore 21.10, REALITY)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista USA” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Vacanze in America” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Forever” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.