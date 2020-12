Stasera in tv prima serata 23 dicembre 2020: “Alla ricerca di Nemo” su Rai 2. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 23 dicembre 2020. La guida tv

Raiuno – “Ulisse – Il piacere della scoperta” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Alla ricerca di Nemo” (ore 21.25, FILM ANIMAZIONE)

Raitre – “Chi l’ha visto” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Stasera Italia” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Fratelli Caputo” (ore 21.20, FICTION)

Italia 1 – “Le iene” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Atlantide” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Venti20…quasi 21” (ore 21.30, ATTUALITA’)

Nove [CANALE 9] – “Apocalypto” (ore 21.25, FILM AVVENTURA)

20 [CANALE 20] – “Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Vikings” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Scoop” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “A riveder le stelle” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “La principessa Sissi” (ore 21.00, FILM STORICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “La musica del silenzio” (ore 21.15, FILM BIOGRAFICO)

Cielo [CANALE 26] – “Snowmageddon“ (ore 21.15, FILM TV DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Prima o poi mi sposo“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “The Royal saga“ (ore 21.10, DOCUMENTI)

Real Time [CANALE 31] – “Seconda vita” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Il commissario Lo Gatto” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Dragon Ball GT” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Delitto a Saint Malo” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

