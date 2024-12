24 Dicembre 2024

Vuoi guardare il video di “Stanotte a Roma” Alberto Angela Rai 1 puntata 25 dicembre 2024?

“Stanotte a Roma” Alberto Angela Rai 1 puntata 25 dicembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Stanotte a Roma: il viaggio di Alberto Angela su Rai 1

“Stanotte a Roma” torna con Alberto Angela su Rai 1, proponendo un viaggio indimenticabile attraverso la Città Eterna. Dopo il successo di episodi dedicati a città come Firenze, Venezia e Parigi, Alberto Angela ci accompagna questa volta alla scoperta di Roma. La puntata offrirà uno sguardo unico sui luoghi iconici e sugli angoli più nascosti della capitale.

Un viaggio tra arte, storia e cinema

Alberto Angela inizia il suo percorso da Piazza di Spagna. Poi, ci porta verso il Colosseo, simbolo eterno della città e dell’Impero Romano. Inoltre, visiterà il Pantheon, un capolavoro dell’ingegneria antica. Ogni tappa si arricchisce di racconti che intrecciano storia, arte e curiosità cinematografiche.

Il Campidoglio rappresenta un’altra tappa imperdibile. Poi, Alberto ci guiderà attraverso Campo de’ Fiori, famoso per la sua vitalità e per le vicende storiche che ha ospitato. Inoltre, la Bocca della Verità aggiunge un tocco di mistero al viaggio, con le sue leggende e la sua bellezza senza tempo.

Emozioni tra musica e spettacolo

La puntata celebra anche la musica e il cinema legati a Roma. Poi, Alberto Angela ricorda scene memorabili di film girati nella capitale. Inoltre, la colonna sonora del programma rende l’esperienza ancora più coinvolgente.

Ogni tappa del percorso si arricchisce di dettagli che affascinano lo spettatore. Poi, il programma offre un mix perfetto tra cultura e intrattenimento, ideale per ogni età.

Dove vedere “Stanotte a Roma”

La puntata andrà in onda su Rai 1, offrendo una serata speciale per gli appassionati di storia e bellezza. Poi, sarà disponibile in streaming su RaiPlay per chi desidera rivederla o recuperarla. Inoltre, i contenuti extra arricchiscono l’esperienza, permettendo di approfondire ogni dettaglio.

“Stanotte a Roma” rappresenta un omaggio a una città che incanta e stupisce. Poi, il racconto di Alberto Angela riesce a far vivere la magia di ogni luogo. Inoltre, la narrazione accompagna lo spettatore in un viaggio indimenticabile.

Non perdere questa occasione per scoprire Roma da una prospettiva unica.

“STANOTTE A ROMA” ALBERTO ANGELA RAI 1 PUNTATA 25 DICEMBRE 2024GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO