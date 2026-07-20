20 Luglio 2026

Spagna campione del mondo: dove vedere highlights, gol e replica della finale contro l’Argentina

Spagna campione del mondo: highlights e replica su RaiPlay del 19 luglio 2026

Iberici campioni del mondo dopo una finale combattuta, nervosa e decisa soltanto durante i tempi supplementari. La nazionale guidata da Luis de la Fuente ha battuto l’Argentina per 1-0, conquistando la seconda Coppa del Mondo della propria storia.

Il gol decisivo porta la firma di Ferran Torres. L’attaccante ha trovato la rete al 106’, spezzando un equilibrio durato oltre novanta minuti. Gli highlights di Spagna-Argentina, la sintesi estesa e i contenuti dedicati alla festa spagnola risultano disponibili gratuitamente su RaiPlay.

La piattaforma Rai permette anche di raggiungere la pagina della trasmissione integrale. Gli spettatori possono quindi controllare la disponibilità della replica e recuperare i principali momenti della finale mondiale.

Spagna campione del mondo, Ferran Torres decide la finale

Spagna e Argentina hanno affrontato la finale con strategie profondamente diverse. La Roja ha cercato di controllare il gioco attraverso il possesso palla, mentre l’Albiceleste ha privilegiato compattezza, marcature e ripartenze.

La nazionale spagnola ha costruito numerose occasioni, trovando però un Emiliano Martínez in grande forma. Il portiere argentino ha tenuto aperta la partita con diversi interventi decisivi.

L’Argentina ha invece faticato nella fase offensiva. Lionel Messi ha trovato pochissimi spazi, stretto nella pressione organizzata dalla difesa spagnola. La squadra di Lionel Scaloni ha provato soprattutto a rallentare il ritmo e trascinare la sfida verso i calci di rigore.

L’equilibrio ha resistito fino alla conclusione dei tempi regolamentari. Un episodio ha però modificato completamente la finale. Enzo Fernández ha ricevuto il secondo cartellino giallo al 93’, lasciando l’Argentina con dieci giocatori.

La Spagna ha sfruttato la superiorità numerica aumentando ulteriormente la pressione. Ferran Torres ha trovato il gol decisivo al 106’, durante il primo tempo supplementare. L’attaccante ha superato Martínez e ha consegnato la Coppa del Mondo alla Roja.

L’Argentina ha cercato una reazione disperata, senza trovare il pareggio. Il fischio conclusivo ha dato inizio alla festa spagnola, mentre Messi e i suoi compagni hanno dovuto rinunciare al secondo titolo consecutivo.

Highlights Spagna-Argentina disponibili su RaiPlay

RaiPlay propone gli highlights ufficiali di Spagna-Argentina. Il video dura circa cinque minuti e raccoglie le azioni principali della finale.

La sintesi mostra le occasioni costruite dalla Spagna, gli interventi di Emiliano Martínez, l’espulsione di Enzo Fernández e il gol mondiale di Ferran Torres. Il filmato comprende anche le immagini conclusive della festa della Roja.

RaiPlay offre inoltre gli highlights estesi della finale. Questa versione permette di ricostruire più dettagliatamente lo sviluppo dell’incontro.

La sezione sportiva della piattaforma raccoglie anche i gol e le sintesi delle altre partite. Gli appassionati possono rivedere l’intero cammino della Spagna attraverso gli highlights ufficiali del Mondiale.

Dove vedere la replica integrale della finale

La finale ha una pagina dedicata nella guida di RaiPlay. Il contenuto corrisponde alla trasmissione andata in onda su Rai 1, comprensiva del collegamento precedente e successivo alla partita.

La conduzione dello studio porta la firma di Paola Ferrari, affiancata da Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli. La produzione ha seguito la sfida dal MetLife Stadium, offrendo commenti, analisi e immagini della premiazione.

La pagina della finale Spagna-Argentina consente di verificare la disponibilità della replica integrale. I diritti sportivi possono modificare permanenza e accessibilità dei contenuti. Conviene quindi utilizzare direttamente il collegamento ufficiale.

RaiPlay funziona attraverso browser, applicazione per smartphone, tablet e smart TV. Alcuni contenuti possono richiedere l’accesso con un account gratuito.

Come rivedere il gol di Ferran Torres

Chi desidera guardare soltanto l’azione decisiva può utilizzare la sezione “Gol ed emozioni” di RaiPlay. La piattaforma propone una clip specifica dedicata alla rete di Ferran Torres.

Il gol arriva al 106’, con l’Argentina già ridotta in inferiorità numerica. La Spagna mantiene il pallone nella metà campo avversaria e sviluppa l’azione decisiva con lucidità. Torres conclude superando Martínez e facendo esplodere i sostenitori spagnoli.

RaiNews propone anche la sintesi completa della partita, accompagnata dalla telecronaca di Alberto Rimedio.

Il video mostra il dominio territoriale della Spagna e la resistenza argentina. La Roja ha controllato il possesso e creato molte più occasioni, mentre l’Albiceleste ha puntato soprattutto sulla solidità difensiva.

Secondo Mondiale nella storia della Spagna

La Spagna torna sul tetto del mondo e conquista il secondo titolo maschile. Il primo successo era arrivato in Sudafrica, grazie alla rete di Andrés Iniesta contro i Paesi Bassi.

La squadra di Luis de la Fuente aggiunge il Mondiale al precedente titolo europeo. Il risultato premia un gruppo costruito attraverso qualità tecnica, organizzazione e attenzione al gioco collettivo.

La vittoria assume anche un valore generazionale. Giovani talenti e giocatori esperti hanno trovato un equilibrio efficace, permettendo alla Roja di affrontare ogni avversario senza rinunciare alla propria identità.

Per Lionel Messi, invece, la finale potrebbe rappresentare l’ultima presenza in un Mondiale. Il capitano argentino cercava un secondo trionfo consecutivo, ma la difesa spagnola gli ha concesso pochissime opportunità.

Spagna-Argentina, una finale da rivedere

Gli highlights permettono di recuperare rapidamente i momenti fondamentali. La sintesi estesa offre invece un racconto più completo della pressione spagnola, delle parate di Martínez e della crescente tensione.

La replica integrale resta la scelta migliore per chi vuole rivivere l’intera battaglia tattica. La finale non ha regalato molti gol, ma ha mantenuto equilibrio e suspense fino ai supplementari.

RaiPlay riunisce le diverse modalità di visione in un’unica piattaforma. Gli spettatori possono cercare gli highlights, il gol di Torres, la sintesi estesa e la pagina completa della trasmissione.

La Spagna festeggia così una nuova Coppa del Mondo. L’Argentina lascia il torneo dopo una finale difensiva e sofferta. Ferran Torres entra invece nella storia con il gol che ha consegnato il titolo alla Roja.

RAI 1 STREAMING DIRETTA ONLINE GRATIS (VIDEO)