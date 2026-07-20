20 Luglio 2026

Bad Bunny rimborso: tutte le info per ottenerlo

Bad Bunny rimborso: cosa devono fare gli spettatori del concerto di Milano del 18 luglio 2026

Concerto cancellato a Milano e rimborso completo per gli spettatori. Live Nation ha confermato che la seconda data italiana del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour non verrà recuperata.

Il concerto all’Ippodromo SNAI La Maura è stato interrotto a causa di un violento temporale. Pioggia, vento e grandine hanno reso necessaria l’evacuazione dell’area, dove si trovavano circa ottantamila persone.

Gli organizzatori hanno provato a individuare una nuova data. La riprogrammazione non è stata però possibile. Tutti i possessori di un biglietto valido riceveranno quindi il rimborso completo.

La somma comprenderà sia il prezzo del biglietto, sia i diritti di prevendita. Live Nation comunicherà separatamente le modalità operative attraverso i circuiti autorizzati.

Bad Bunny rimborso: chi ne ha diritto

Il rimborso riguarda esclusivamente i biglietti acquistati per la seconda data milanese, interrotta dal maltempo. La prima tappa all’Ippodromo si è invece svolta regolarmente e non rientra nella procedura.

Anche gli spettatori entrati nell’area prima dell’interruzione conservano il diritto al rimborso. Il concerto non ha infatti raggiunto il regolare svolgimento previsto dal programma.

Live Nation ha annunciato un rimborso completo. L’importo comprenderà il valore nominale del biglietto e i diritti di prevendita applicati durante l’acquisto.

Il comunicato non cita invece eventuali spese accessorie. Commissioni assicurative, servizi aggiuntivi, trasporti, alberghi e altri costi sostenuti dagli spettatori non rientrano automaticamente nell’annuncio.

Come ottenere il rimborso del biglietto

La procedura dipenderà dal circuito utilizzato per l’acquisto. Chi ha comprato online dovrà controllare l’indirizzo email associato all’ordine e la propria area personale.

Ticketmaster, TicketOne e gli altri rivenditori autorizzati possono inviare una comunicazione specifica. Il messaggio dovrebbe indicare se il rimborso partirà automaticamente oppure richiederà una domanda.

In molti casi, i circuiti riaccreditano la somma sullo stesso strumento utilizzato per il pagamento. Il denaro può quindi tornare sulla carta, sul conto o sul servizio digitale impiegato durante l’acquisto.

Questa modalità non risulta ancora confermata specificamente per ogni biglietto di Bad Bunny. Conviene attendere le istruzioni ufficiali senza compilare moduli trovati attraverso siti non autorizzati.

Chi possiede un biglietto cartaceo deve conservarlo integro. Il circuito potrebbe richiedere il codice del titolo, una fotografia oppure la consegna presso il punto vendita.

La pagina ufficiale di Live Nation dedicata al concerto raccoglierà gli aggiornamenti. Gli spettatori dovrebbero controllare anche il sito del rivenditore indicato sul biglietto.

Rimborso TicketOne per Bad Bunny

Chi ha acquistato attraverso TicketOne può consultare il portale ufficiale dedicato ai rimborsi. Il sistema permette di verificare il titolo e conoscere la procedura stabilita dall’organizzatore.

TicketOne spiega che il rimborso può avvenire tramite riaccredito oppure bonifico. La modalità effettiva dipende dalle indicazioni ricevute per il singolo evento.

Non conviene inviare richieste ripetute prima dell’apertura ufficiale della procedura. L’ordine potrebbe non risultare ancora abilitato nel sistema.

Gli acquirenti dovrebbero preparare il numero dell’ordine, l’indirizzo email utilizzato e i dati del biglietto. Queste informazioni permettono di identificare rapidamente l’acquisto.

Rimborso Ticketmaster per Bad Bunny

Gli spettatori che hanno acquistato tramite Ticketmaster devono controllare la propria area personale. La sezione dedicata agli ordini contiene i biglietti e gli eventuali messaggi relativi all’annullamento.

Ticketmaster può inoltre inviare un’email all’acquirente principale. Il messaggio dovrebbe spiegare tempi e modalità del rimborso.

Chi ha cambiato indirizzo email oppure non riesce più ad accedere dovrà contattare l’assistenza ufficiale. È consigliabile indicare il numero dell’ordine, evitando di pubblicare i codici del biglietto sui social.

I biglietti nominativi acquistati per altre persone appartengono generalmente allo stesso ordine. Il rimborso potrebbe quindi arrivare all’acquirente che ha effettuato il pagamento, non ai singoli partecipanti.

Anche in questo caso occorre attendere la comunicazione dedicata. La pagina generale dell’artista non contiene ancora tutte le istruzioni operative.

Cosa fare con un biglietto comprato nei punti vendita

Chi ha comprato il biglietto in un negozio autorizzato dovrebbe rivolgersi allo stesso circuito. Il punto vendita può fornire le indicazioni previste per i titoli cartacei.

Non bisogna strappare, modificare o gettare il biglietto. Il documento potrebbe risultare necessario per completare la richiesta.

Conviene conservare anche la ricevuta di pagamento. La prova dell’acquisto può diventare utile qualora il codice risulti illeggibile oppure danneggiato.

Prima di raggiungere fisicamente il negozio, è preferibile contattarlo. La procedura potrebbe partire soltanto dopo una comunicazione ufficiale dell’organizzatore.

Cosa succede con i biglietti acquistati da terzi

La situazione appare più delicata per i biglietti acquistati attraverso privati o piattaforme non ufficiali. Il rimborso potrebbe tornare al metodo di pagamento dell’acquirente originario.

Chi ha comprato da un’altra persona dovrebbe contattarla rapidamente. Sarà necessario concordare la restituzione della somma quando il circuito completerà il riaccredito.

Gli utenti devono prestare particolare attenzione alle truffe. Nessun rimborso richiede la comunicazione pubblica del codice completo del biglietto, della password oppure dei dati bancari.

Le email sospette possono imitare graficamente TicketOne, Ticketmaster o Live Nation. Prima di inserire informazioni personali bisogna controllare attentamente indirizzo e dominio.

Quando arriveranno i soldi

Live Nation non ha ancora comunicato una scadenza definitiva. Gli organizzatori hanno spiegato che ulteriori dettagli arriveranno attraverso i canali ufficiali.

I tempi possono cambiare secondo il circuito e il metodo di pagamento. Anche le banche possono impiegare alcuni giorni per mostrare il riaccredito.

Gli spettatori non dovrebbero allarmarsi se il rimborso non appare immediatamente. Prima occorre l’attivazione formale della procedura da parte dell’organizzatore.

Conviene conservare ogni email e fare uno screenshot dell’ordine. Questi documenti faciliteranno un eventuale contatto con l’assistenza.

Perché il concerto di Bad Bunny è stato cancellato

Un violento temporale ha colpito l’Ippodromo SNAI La Maura durante lo spettacolo. La grandine ha provocato momenti di paura tra il pubblico e alcuni spettatori hanno richiesto assistenza sanitaria.

L’organizzazione ha interrotto il concerto e disposto l’evacuazione. Live Nation ha ribadito che la sicurezza delle persone presenti rappresentava la priorità assoluta.

Dopo avere valutato una possibile nuova data, gli organizzatori hanno escluso il recupero. Il concerto risulta quindi definitivamente cancellato.

Il rimborso completo rappresenta la soluzione annunciata per gli ottantamila possessori dei biglietti. Restano ora da conoscere le procedure specifiche previste dai singoli rivenditori.

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