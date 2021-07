“Sognando a New York – In The Heights” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Genere: Drammatico, musicale

Anno: 2020

Regia: Jon M. Chu

Cast: Anthony Ramos, Leslie Grace, Melissa Barrera, Jimmy Smits, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco, Marc Anthony, Lin-Manuel Miranda

Paese: USA

Durata: 143 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

In the Heights – Sognando a New York, film diretto da Jon M. Chu, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway. Racconta le storie di diversi personaggi, che vivono nel quartiere di Washington Heights, a nord di Manhattan. Tra questi c’è Usnavi (Anthony Ramos), giovane proprietario di una bodega, che vive con sua nonna. Sogna di riuscire a vincere o ereditare una grossa fortuna.

Così da poter andare a vivere nella sua terra natìa, la Repubblica Dominicana. La sua amica d’infanzia, Nina (Leslie Grace), è tornata nel quartiere, dopo il college. Portando con sé diverse notizie da comunicare ai suoi genitori. Nel piccolo microcosmo di Washington Heights Usnavi, Nina e tutti gli altri abitanti del quartiere affronteranno diverse situazioni. Che li porteranno a comprendere cosa significa realmente quella semplice parola “casa”.

La recensione di MyMovies.it

Laddove i dialoghi tendono al retorico e al melenso, i testi di Miranda mantengono invece tutta la loro forza lirica ed esplosiva. E i suoi ritmi sudamericani mescolati al rap e all’hip hop rimangono irresistibili. Anche se non ha la forza rivoluzionaria di Hamilton, creato e messo in scena da Miranda nel 2015, In The Heights nel 2005 ha anticipato l’epoca dell’orgoglio di comunità.

Anche Sognando a New York riassume efficacemente l’esperienza dell’immigrazione recente negli Stati Uniti e il desiderio di far parte del Sogno Americano. Anzi: di creare un sogno parallelo che includa e rispetti il background culturale di tutti quelli che hanno reso grande la Mela.

Recensione di Paola Casella. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Un musical che vive di un mix di rap e musica latina, di soul e di salsa. Per raccontare una storia fatta di piccoli sogni personali e di rivendicazioni collettive. È un musical costruito alla perfezione, vivo e vibrante di storie in cui si respira verità. Agli amanti del genere piacerà.

Recensione di Maurizio Ermisino. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MadMass.it

La forza di Sognando a New York – In the Heights è il musical nel senso più maestoso ed esuberante del termine. La sua più grande vittoria è affermare la supremazia del sueñito, il sogno a misura d’uomo. Capace di non logorarne la già brevissima esistenza e frutto di un lavoro che non prevede turni o profitti.

Recensione di Andrea Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

