Vuoi guardare il video di “Scuola Casa Magazine Raiplay” puntata 31 maggio 2020?

“Scuola Casa Magazine Raiplay” puntata 31 maggio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Scuola Casa Magazine RaiPlay”, puntata 31 maggio 2020, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa. E, inoltre, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Comunque, è il programma dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa.

“SCUOLA CASA MAGAZINE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 31 MAGGIO 2020

