“Sanremo 2026” – Ermal Meta con Dardust – “Golden hour” – 27 febbraio (VIDEO)
La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per il 27 febbraio, sarà dedicata ai duetti e alle cover. Gli artisti in gara si esibiranno con ospiti speciali, proponendo brani celebri del panorama musicale italiano e internazionale.
Elenco dei duetti e delle cover
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
- Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
- Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
- Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”
- Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
- Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”
- Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
- J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
- Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
- Levante con Gaia – “I maschi”
- Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
- Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
- Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
- Raf con i The Kolors – “The riddle”
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”
