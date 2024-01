15 Gennaio 2024

Sangiovanni: “Io svuotato dopo la rottura con Giulia Stabile vado a Sanremo 2024 con un brano ispirato a lei”

Sangiovanni: “Io svuotato dopo la rottura con Giulia Stabile vado a Sanremo 2024 con un brano ispirato a lei”

da libero.it

Sangiovanni e la scelta di allontanarsi dai riflettori

Sangiovanni, il giovane cantante emerso da Amici 2022, ha recentemente vissuto un periodo di eclissamento volontario, allontanandosi dai riflettori e dai social media. In un’intervista all’Ansa, il musicista ha raccontato di aver sentito il bisogno di prendersi del tempo per sé. Per affrontare una fase di crisi e riflessione dopo la fine della sua relazione con la ballerina Giulia Stabile.

Il periodo di crisi emotiva e il pudore nell’usare la parola “depressione”

Sangiovanni, con pudore, evita di etichettare la sua condizione come “depressione”, ma descrive chiaramente un periodo di difficoltà emotiva. La rottura con Giulia Stabile ha lasciato il giovane artista con una sensazione di vuoto e l’impressione di non avere più nulla da dire. Questa situazione ha portato Sangiovanni a ritirarsi temporaneamente per dedicarsi alla riflessione e alla ricostruzione della propria vita.

Sangiovanni: “Io svuotato dopo la rottura con Giulia Stabile vado a Sanremo 2024 con un brano ispirato a lei” – Il processo di elaborazione emotiva attraverso il viaggio

Durante il suo periodo di assenza dai riflettori, Sangiovanni ha scelto di dedicarsi al viaggio, esplorando luoghi in Italia, Europa, Giappone e USA. Questa esperienza di vita gli ha permesso di elaborare le emozioni, di crescere e di trovare nuovi significati. Ora, con una prospettiva più matura, il cantante, nonostante i suoi giovani 21 anni, esprime il desiderio di vivere esperienze significative e sogni di costruire una famiglia.

Il brano “Finiscimi” e l’anticipazione di Sanremo 2024

Da questo periodo di dolore e rinascita è emerso il brano “Finiscimi”, che Sangiovanni porterà sul palco dell’Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Questo brano rappresenta un capitolo significativo nella crescita artistica e personale del cantante, che ha trasformato le sue esperienze in musica. I fan si chiedono se il testo del brano rifletterà la fine della sua relazione con Giulia Stabile o se evocherà le emozioni vissute durante quel periodo.

Le aspettative dei fan e l’inizio del Festival di Sanremo

Con l’inizio del Festival di Sanremo il 6 febbraio, i fan avranno l’opportunità di scoprire come questi mesi di introspezione abbiano influenzato la musica e il nuovo brano di Sangiovanni. La curiosità è palpabile, poiché molti si aspettano parole rivolte all’ex compagna o suggestioni legate alle emozioni della fine di una storia che ha catturato l’immaginazione dei fan durante e dopo Amici. L’attesa per la performance di Sangiovanni a Sanremo 2024 è sempre più intensa, promettendo un momento di autenticità e passione musicale.

RTL 102.5 E’ LA RADIO PIU’ ASCOLTATA IN ITALIA: 6 MILIONI DI ASCOLTATORI QUOTIDIANI