13 Gennaio 2024

RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia: 6 milioni di ascoltatori quotidiani

da leggo.it

La radio più ascoltata d’Italia

Con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia, riscuotendo l’ammirazione di oltre 6 milioni di persone nel 2023, secondo i dati dell’ultima rilevazione TER basata sulle statistiche annuali. Questo successo, poi, si estende a tutte le emittenti del Gruppo RTL 102.5, totalizzando un pubblico di 8.395.000 ascoltatori, di cui 1.333.000 per Radiofreccia e 1.037.000 per Radio Zeta.

La gratitudine del presidente

Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, esprime la sua gratitudine nei confronti degli oltre 8 milioni di italiani che scelgono di sintonizzarsi quotidianamente sulle frequenze delle radio del Gruppo. Descrive il sistema radiofonico come mirato, comprendendo la capofila RTL 102.5, la giovane Radio Zeta e la rock Radiofreccia, ciascuna rappresentante di un target specifico per il mercato pubblicitario.

RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia: 6 milioni di ascoltatori quotidiani – La piattaforma che unisce: RTL 102.5 Play

Suraci sottolinea l’importanza di RTL 102.5 Play come la piattaforma centrale che ospita tutte le radiovisioni del gruppo, i siti web, gli eventi e contenuti esclusivi. Questo consolidamento mira a offrire un’esperienza integrata agli ascoltatori, fornendo un accesso completo alle diverse offerte del Gruppo RTL 102.5.

Una nuova strategia commerciale per il 2024

Guardando al futuro, il Gruppo RTL 102.5 ha delineato una nuova strategia commerciale per il 2024. Questa strategia coinvolge l’intero sistema RTL 102.5, abbracciando la transizione digitale e sfruttando i canali social che vantano 4,3 milioni di follower con un coinvolgimento del 2,3%. La visione per il 2024 è quella di integrare sempre di più la comunicazione editoriale con quella commerciale, offrendo alle marche nuove proposte di comunicazione personalizzate che coinvolgano attivamente gli ascoltatori, stimolando la loro attenzione.

In un panorama mediatico in costante evoluzione, il Gruppo RTL 102.5 si prepara ad affrontare il mercato con una prospettiva innovativa, promettendo un coinvolgimento continuo e una comunicazione efficace anche nell’era digitale del 2024.

