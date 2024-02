7 Febbraio 2024

Re Carlo e il tumore spuntano varie ipotesi sulla sua salute: “Potrebbe essere un cancro alla vescica”

da quotidiano.net

La notizia del tumore di re Carlo ha scosso la Gran Bretagna, alimentando speculazioni e dibattiti sullo stato di salute del sovrano. Gabriele Antonini, urologo-andrologo presso l’ospedale Pertini di Roma, offre una prospettiva medica su questa delicata questione.

Un intervento per l’ipertrofia prostatica

Secondo Antonini, quando un personaggio di rilievo come Carlo III si sottopone a un intervento chirurgico per l’ipertrofia prostatica, vengono eseguiti esami approfonditi come la Tomografia Assiale Computerizzata (Tac) per valutare lo stato di salute generale. Tuttavia, è raro che durante l’intervento o nel periodo immediatamente successivo emergano problemi oncologici al di fuori della prostata. Una delle ipotesi avanzate è che durante l’intervento i medici abbiano individuato un tumore alla vescica.

Screening preoperatorio e altre possibili scoperte

Antonini ipotizza che durante lo screening preoperatorio potrebbero essere stati riscontrati altri segnali di preoccupazione, come formazioni sospette nei polmoni o alterazioni dei globuli bianchi nel sangue, che potrebbero indicare una possibile leucemia. Tuttavia, specifica che è improbabile che il tumore sia localizzato in organi come il fegato, il pancreas o l’intestino, poiché questi sarebbero stati individuati in una Tac preoperatoria.

La possibilità di un tumore prostatico

Secondo l’urologo, se il tumore fosse alla prostata e venisse rilevato tramite la biopsia del tessuto prostatico prelevato durante l’intervento, sarebbe possibile trattarlo efficacemente con la radioterapia. Tuttavia, Antonini sottolinea che al momento le informazioni sono limitate e si basano su congetture.

Conclusioni

L’attuale situazione di re Carlo rimane avvolta nell’incertezza e nelle speculazioni. Mentre la Gran Bretagna resta in trepidante attesa di aggiornamenti sulla salute del sovrano, gli esperti continuano a formulare ipotesi basate su informazioni limitate. Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa storia e quali saranno le implicazioni per il futuro della monarchia britannica.

BUCKINGHAM PALACE ANNUNCIA: “CARLO III HA UN TUMORE”