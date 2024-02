6 Febbraio 2024

Buckingham Palace annuncia: “Carlo III ha un tumore”

da corriere.it

La scoperta del tumore

Durante il recente ricovero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione che ha destato preoccupazione. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro. A 75 anni, Carlo scopre di essere malato. Con un comunicato, Buckingham Palace ha fatto sapere che il sovrano ha un tumore, che oggi ha cominciato le cure cui dovrà sottoporsi in modo regolare e che per qualche tempo, su indicazioni dei medici, si ritira dalla vita pubblica, anche se continuerà a lavorare da casa.

Re Carlo III e la vita pubblica

Secondo quanto scrivono i media inglesi, e quanto confermato alla Reuters da una fonte tra i reali, si esclude che il tumore sia alla prostata. I figli sono stati informati di persona da Carlo e, secondo la Bbc , Harry tornerà nel Regno Unito dalla California per vedere il padre. La notizia ha scosso profondamente il Regno Unito, dove sulla salute dei reali pendeva già da diverse settimane un punto interrogativo. Il ricovero della principessa del Galles per un intervento all’addome e quasi simultaneamente di Carlo avevano dimostrato la fragilità di una famiglia che con le generazioni precedenti aveva abituato i sudditi all’idea di longevità.

La reazione della famiglia reale

Il primo ministro Rishi Sunak ha fatto sapere che augura «a sua Maestà una piena e pronta guarigione». «Non ho dubbi — ha detto — che tornerà al pieno delle forze in poco tempo. Tutto il paese gli augura di guarire presto». Il leader dell’opposizione, Sir Keir Starmer, ha sottolineato che «per conto del partito laburista» estende «a Sua Maestà tutti i migliori auguri per la sua guarigione. Speriamo di vederlo tornare presto in piena salute». Il ministro per la sanità Victoria Atkins ha elogiato la decisione del re di rendere pubblica la sua diagnosi: «È lodevole», ha detto.

