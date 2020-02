Vuoi guardare il video di “Prima Festival Rai 1” puntata 1 febbraio 2020?

“Prima Festival Rai 1” puntata 1 febbraio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Prima Festival Rai 1”, puntata 1 febbraio 2020, è il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la kermesse. Alla conduzione la DJ Ema Stokholma, affiancata dai comici Gigi e Ross. Insieme, durante le prove, andranno a curiosare dietro il palco dell’Ariston. Per raccontare il clima sanremese con interviste a caldo. Inoltre, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara. Non manca il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social. E i trend topic più curiosi che circolano in rete.

“PRIMA FESTIVAL” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 1 FEBBRAIO 2020

