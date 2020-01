Vuoi guardare il video di “Prima Festival Rai 1” puntata 31 gennaio 2020?

“Prima Festival Rai 1” puntata 31 gennaio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Prima Festival Rai 1”, puntata 31 gennaio 2020, è il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la kermesse. Alla conduzione la DJ Ema Stokholma, affiancata dai comici Gigi e Ross. Insieme, durante le prove, andranno a curiosare dietro il palco dell’Ariston. Per raccontare il clima sanremese con interviste a caldo. Inoltre, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara. Non manca il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social. E i trend topic più curiosi che circolano in rete.

