22 Gennaio 2024

“Povere creature” quello scherzo a Mark Ruffalo sul set del film: “Oscar Isaac ti sostituirà”

da corriere.it

Divertimento dietro le quinte: il cast di “Povere Creature!” gioca uno scherzo crudele a Mark Ruffalo

Durante le riprese del film “Povere Creature!” diretto da Yorgos Lanthimos, il cast ha escogitato uno scherzo a spese di Mark Ruffalo, che ha rivelato di essere stato convinto che Oscar Isaac avrebbe preso il suo ruolo nel film nel ruolo di Duncan Weddleburn.

L’aneddoto di Ruffalo: quando uno scherzo diventa un ricordo indelebile

Mark Ruffalo ha condiviso un aneddoto divertente, ma al contempo angosciante, accaduto sul set di “Povere Creature!”. L’attore è stato ingannato dai suoi colleghi, tra cui Emma Stone e Willem Dafoe, convincendolo che Oscar Isaac avrebbe sostituito lui nel ruolo chiave dell’avvocato Duncan Weddleburn. L’episodio, pur essendo fonte di divertimento per noi, ha lasciato un ricordo indelebile a Ruffalo.

Intervistato da Acting Up Variety, Ruffalo ha rivelato di aver avuto timori riguardo al suo ruolo di avvocato lascivo e di aver cercato di convincere il regista, Yorgos Lanthimos, a non sceglierlo. Nonostante il dubbio iniziale, il regista ha confermato che Ruffalo era la scelta giusta per il personaggio.

“Ho trovato la sceneggiatura sorprendente, ma ho avuto dubbi sulla mia capacità di interpretare quel ruolo. In un momento di incertezza, ho cercato di convincere Yorgos a non scegliermi, ma la sua risposta è stata chiara: ‘Sei tu'”.

Il gioco continua sul set: Oscar Isaac coinvolto nell’inganno

La burla non si è limitata alle parole, poiché Willem Dafoe ha invitato Oscar Isaac sul set durante le prove. Ruffalo, ignaro del piano, ha reagito con incredulità quando Isaac gli ha detto che non andava bene per quel ruolo. Il volto di Hulk per la Marvel è rimasto colpito dalla sorpresa, considerando l’esperienza passata di Ruffalo, che aveva già vissuto un licenziamento improvviso da un progetto teatrale.

Mi facevano scherzi dicendomi che Oscar Isaac avrebbe preso il mio ruolo durante le prove. Willem lo ha portato sul set durante l’ora di pranzo, e Oscar mi ha detto: ‘Mi dispiace, amico, ma non funzionerà’. Ho pensato: ‘Oh no, sta davvero succedendo?’

“Povere creature” quello scherzo a Mark Ruffalo sul set del film: “Oscar Isaac ti sostituirà” – La cicatrice del passato: Ruffalo e il ricordo del licenziamento

La reazione di Ruffalo al tranello è stata influenzata da un passato doloroso, quando era stato licenziato improvvisamente da una pièce teatrale una settimana prima del debutto. Questa esperienza traumatica ha lasciato una cicatrice che, ogni volta che affronta un ostacolo, lo fa pensare di essere di nuovo sulla strada del licenziamento.

La risposta di Dafoe: “Ti rende più forte!”

Quando chiesto se si sentisse in colpa per il tiro mancino a Ruffalo, Willem Dafoe ha risposto sornione: “Ti rende più forte!” Un’ironica chiusura a uno scherzo che, se da una parte ha spaventato Ruffalo, dall’altra ha aggiunto un capitolo umoristico ai ricordi sul set di “Povere Creature!”.

