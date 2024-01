23 Gennaio 2024

“Pensati sexy”: Amazon Prime Video presenta la sua nuova commedia con Diana del Bufalo e Valentina Nappi

da ilgiornale.it

L’investimento di Amazon Prime Video in produzioni originali

Il panorama italiano di Amazon Prime Video si sta notevolmente impegnando nell’elaborazione di contenuti originali. Oltre alle serie TV di ampia portata, il colosso sta dedicando risorse significative alla produzione di film originali. Sembrerebbe che Amazon abbia individuato nella commedia satirica un veicolo ideale per consolidare il suo pubblico pagante. Nel prossimo mese di febbraio, il servizio di streaming presenterà un nuovo progetto che coinvolge Diana Del Bufalo in una commedia che ironizza sul mondo dell’intrattenimento per adulti ai tempi dei social media.

“Pensati sexy”: un’Introduzione alla commedia

Il titolo di questo nuovo film è “Pensati sexy”, una chiara presa in giro dell’espressione “Pensati libera” utilizzata da Chiara Ferragni e criticata durante il Festival di Sanremo. Questo progetto, che presenta Diana Del Bufalo e la celebre attrice di film per adulti Valentina Nappi, rappresenta un ulteriore passo avanti nel tentativo di Amazon Prime Video di esplorare nuovi orizzonti attraverso la commedia satirica.

Sebbene il film non sia destinato a diventare l’evento televisivo dell’anno, la trama promette originalità e divertimento. Dal breve trailer diffuso online, sembra che “Pensati sexy” offrirà momenti comici che cattureranno l’attenzione degli spettatori. Il nucleo della storia ruota attorno a Diana Del Bufalo, che interpreta il ruolo di Maddalena, la pecora nera della sua famiglia. Maddalena ha vissuto in un ambiente conservatore e religioso, e sembra che gli uomini con cui ha interazioni siano irraggiungibili. La sua vita sembra senza prospettive finché, dopo un disastroso appuntamento, Maddalena decide di affrontare la sua convinzione di non essere abbastanza sexy. Entra così nella sua vita un angelo custode molto particolare, interpretato da Valentina Nappi nel ruolo di sé stessa. Quest’avventura sarà sia divertente che tragicomica, una scoperta delle potenzialità di Maddalena come donna e scrittrice.

Data di uscita e cast corale

“Pensati sexy” sarà disponibile a partire dal 12 febbraio 2024. Oltre alle già menzionate Diana del Bufalo e Valentina Nappi, il film vanta un cast corale che include Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica. Il trailer offre un’anteprima delle prime scene, suggerendo un tono scanzonato e una trama intrigante.

