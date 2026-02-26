26 Febbraio 2026

Perdutamente Achille Lauro Sanremo 2026: omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Il significato del brano e la reazione dell’Ariston

Perdutamente Achille Lauro Sanremo 2026: omaggio alle vittime di Crans-Montana

Achille Lauro ha segnato la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con una performance carica di emozione e significato, eseguendo il brano Perdutamente in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana. La scelta, accolta con una lunga standing ovation al Teatro Ariston, ha trasformato la canzone in un simbolo di solidarietà e memoria collettiva.

Il significato di “Perdutamente” e la tragedia che lo ha reso simbolo

Perdutamente è un singolo di Achille Lauro pubblicato il 23 gennaio 2026 come quarto estratto dell’album Comuni mortali. La canzone racconta fragilità, intensità emotiva e la natura complessa dell’esistenza, con un testo che parla di desiderio e consapevolezza. Sebbene fosse concepita come brano emotivo, ha assunto un significato più profondo dopo una tragedia che ha colpito l’Italia.

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno 2025/2026 nel locale Le Constellation in Svizzera, ha causato la morte di numerosi giovani italiani e gravi feriti. Tra le vittime c’era il sedicenne Achille Barosi, studente milanese.

Il funerale di Achille Barosi e l’omaggio a Perdutamente

Durante il funerale di Achille Barosi nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la madre Erica Barosi ha intonato Perdutamente accanto alla bara del figlio, coinvolgendo familiari e amici in un coro che ha commosso il Paese. Quella scena ha segnato la trasformazione del brano da semplice canzone a rituale collettivo di lutto e ricordo.

L’appello per portare Perdutamente a Sanremo

Dopo il funerale, sui social e sul web è cresciuta una richiesta diffusa affinché Achille Lauro portasse Perdutamente sul palco dell’Ariston come tributo pubblico alle vittime di Crans-Montana. L’appello, incoraggiato da hashtag e condivisioni, ha coinvolto anche personalità e media, chiedendo alla direzione artistica di includere quel momento nel programma del Festival.

La modifica della scaletta e la decisione di Lauro

Inizialmente, il piano di esibizioni di Achille Lauro per la seconda serata non prevedeva Perdutamente. Al suo posto si pensava ad altri brani, tra cui Incoscienti giovani o 16 marzo. Tuttavia, dopo il forte impatto emotivo dell’omaggio al funerale e la richiesta pubblica, Lauro e l’organizzazione hanno deciso di modificare la scaletta per includere il brano simbolico.

L’esibizione all’Ariston: sobrietà e rispetto

Sul palco dell’Ariston, Lauro ha cantato Perdutamente con un approccio sobrio, evitando effetti scenici e concentrandosi sulla forza del messaggio. Il pubblico ha reagito con profonda commozione, rendendo quella esibizione uno dei momenti più intensi di Sanremo 2026.

La performance ha evidenziato come la musica possa essere uno strumento potente per elaborare il dolore collettivo e mantenere viva la memoria delle persone scomparse, trasformando un festival musicale in un luogo di riflessione condivisa.

Achille Lauro co-conduttore e presenza artistica alla kermesse

Oltre alla performance di Perdutamente, Achille Lauro ha partecipato come co-conduttore della seconda serata del Festival, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Questa posizione ha permesso all’artista di creare un legame più diretto con il pubblico e di accompagnare il momento commemorativo con una narrazione emotiva più ampia.

Reazione del pubblico e impatto sui social

La scelta di portare Perdutamente a Sanremo ha generato forti reazioni positive sui social, con molti spettatori che hanno condiviso commenti di apprezzamento per il gesto di Lauro e per il modo in cui la musica è stata utilizzata per onorare chi non c’è più. Il momento ha ampliato la conversazione oltre il Festival, diventando argomento di discussione nazionale.

La canzone e il suo nuovo significato nel 2026

Dopo Sanremo, Perdutamente non è più vista solo come singolo musicale estratto da Comuni mortali, ma come simbolo di un momento doloroso e di solidarietà nazionale. La trasformazione del brano testimonia il modo in cui eventi tragici possono ridefinire il valore culturale di una canzone.

L’eredità emotiva di Lauro a Sanremo 2026

Con la sua esibizione di Perdutamente e la partecipazione come co-conduttore, Achille Lauro ha lasciato un’impronta profonda nel Festival di Sanremo 2026. Quel momento ha mostrato al pubblico televisivo e agli spettatori come la musica possa essere al servizio di riflessione, memoria e partecipazione emotiva collettiva.

PATTY PRAVO SANREMO 2026: ETÀ, FIGLI, COMPAGNO, ORIGINI E IL RITORNO CON “OPERA”