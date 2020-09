Paolo Fox oroscopo 9 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo lunedi parte con una situazione di maggiore preoccupazione per quanto riguarda le finanze: devo dire che proprio in questo mese di Settembre molti di voi dovranno farsi due conti in piu’. E spero che questo non coinvolga l’amore, anche perche’ dal punto di vista delle relazioni, invece, e’ un momento molto fertile per chi sta cercando nuovi rapporti!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La Luna transita in questo spazio zodiacale: peccato che in amore ci siano piccole tensioni, che ci siano situazioni che non e’ facile decifrare. E’ come se in questo momento tu mettessi in discussione buona parte della tua vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa settimana, ed in particolar modo nelle giornate di mercoledi e giovedi, ci saranno finalmente quelle risposte che aspetti da tempo. Posso dire che, con Venere e Mercurio favorevoli, questo e’ un momento di grande auspicio, di grande buona volonta’!

Paolo Fox oroscopo 9 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): devo dire che nell’ambito del lavoro qualcuno si ritiene sfortunato: forse perche’ in maniera del tutto inaspettata, di punto in bianco possono nascere problemi. E d’altronde, nel recedente passato ci sono gia’ nate delle interruzioni, dei blocchi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Venere transita nel tuo segno: quindi, queste settimane di Settembre potrebbero dare molto a livello d’amore, di incontri! La prima cosa che devo dire e’ che c’e’ bisogno di fare delle scelte importanti anche nell’ambito del lavoro. Possono arrivare delle opportunita’ in piu’!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): continua questa ondata favorevole che potrebbero portare molti di voi a compiere delle scelte importanti, drastiche, decisve. Il tutto, entro il mese di Ottobre!

Paolo Fox oroscopo 9 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): resti ancora un po’ perplesso per alcune vicende di lavoro, di solid, tuttavia anche nelle situazioni in cui c’e’ stato grande disagio e grande confusione, si potra’ recuperare a breve!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana parte in maniera un po’ sbandata: lunedi e martedi sono due giornate sotto pressione! Evidentemente c’e’ qualcosa che non va oppure devi fare i conti con qualche situazione strana. In amore puo’ nascere qualche conflitto, qualche discussione di troppo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ora che Venere e’ tornata favorevole, hai davvero una gran voglia di amare, di sperimentare emozioni! Inoltre, posso dire con questo Mercurio favorevole al tuo segno, si puo’ pensare in grande, si puo’ davvero andare lontano!

Paolo Fox oroscopo 9 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in queste 48 ore hai una forza in piu’ generata dall’ottimo aspetto di Luna, Giove e Saturno, favorevoli al tuo segno! Si puo’ finalmente partire per un nuovo progetto!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La settimana inizia in maniera un po’ sbandata e forse con qualche preoccupazione di troppo che riguarda il lavoro. C’e’ qualcosa che non va anche in casa: e proprio per questo sarebbe il caso di tenere sotto controllo l’umore ma anche le spese!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): queste 48 ore danno maggiore vigore anche alle storie che sono nate nel mese di Agosto. E d’altronde, l’amore ha sempre un ruolo importante nella tua vita, da protagonista!

