Oroscopo Branko 8 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo buon senso e il tuo parere oggi verranno sollecitati dal tuo entourage, poiché sei qualcuno di molto perspicace e con i piedi per terra. Questa è una buona cosa, perché sei in vena di condividere le tue idee e di dimostrare le tue capacità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi.

Oroscopo Branko 8 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potresti essere tentato da degli acquisti irragionevoli, ma è una buona idea a lungo andare? Cerca di fare chiarezza sulla tua attuale capacità di giudizio e sforzati a non agire in maniera troppo brusca.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza.

Oroscopo Branko 8 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai un’agenda talmente fitta di impegni che il più piccolo ritardo potrebbe far andare tutto in frantumi. Sentiti libero di dire di no, per ridurre la pressione. Cerca comunque di non lasciare tutto per l’ultimo momento, altrimenti diventerà molto difficile gestire la situazione.

Oroscopo Branko 8 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia necessaria per aggiudicarti le stelle. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore, a meno che tu non la condivida con loro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la posta in gioco è troppo alta per permetterti di dire di no, quindi dovrai armarti di coraggio e assumerti le tue responsabilità. Tieni presente che non si tratta di una soluzione ‘o nero o bianco’. Potresti intervenire poco a poco evitando le soluzioni brusche o affrettate.

