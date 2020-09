Oroscopo Branko 9 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche.

Oroscopo Branko 9 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ti senti un po’ in ansia, la stabilità di ieri sembra sfuggirti dalle mani. Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Oroscopo Branko 9 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’influenza della luna oggi offusca la tua mente. Dei vecchi ricordi d’infanzia si aggiungono alla tua confusione, pur non essendo qualcuno che si guarda indietro. Non vedi l’ora di poter tracciare un sentiero attraverso questa giungla per andare avanti verso la tua meta.

Oroscopo Branko 9 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé.

