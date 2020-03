Paolo Fox oroscopo 9 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata buona per parlare d’amore o per chiarire situazioni confuse. E’ anche possibile fare progetti. Per quanto riguarda il lavoro non farti prendere dall’ansia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata parte a rilento, ma nel pomeriggio le cose si mettono al meglio: cerca solo di evitare i contrasti. Potrebbero arrivare delle buone notizie che riguardano il lavoro e le collaborazioni, cerca di prendere contatti con persone utili.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Approfitta della mattinata per esprimere i tuoi sentimenti, perché nel pomeriggio potrebbero esserci alcuni problemi oppure delle discussioni. Anche per quanto riguarda il lavoro nel pomeriggio c’è il rischio di qualche contrasto o errore nel pomeriggio.

Paolo Fox oroscopo 9 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La giornata sarà migliore nel pomeriggio: se c’è un problema di coppia cerca di parlarne in serata e in tranquillità. Sul lavoro probabilmente c’è da rivedere un accordo, magari chiedendo l’aiuto di un esperto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cerca di farti scivolare le cose addosso, evita i contrasti specie se hai a che fare con una persona dell’Ariete. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Possibili cambiamenti entro la fine della primavera.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata un po’ polemica, ma tutto sommato è una domenica che funziona in amore, specie a partire dal pomeriggio, quando la Luna entra nel tuo segno. Sul lavoro cerca di mantenere la calma.

Paolo Fox oroscopo 9 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo è un cielo che favorisce le emozioni forti: puoi lanciarti in una bella avventura, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se ci sono questioni da chiarire in amore è meglio farlo adesso. Dovresti cercare di prendere alcune situazioni in modo più leggero. Sul lavoro devi avere più pazienza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Approfitta della mattinata se devi fare qualcosa di importante che riguarda i sentimenti, perché la Luna è ancora nel tuo segno, poi nel pomeriggio potrebbe esserci qualche dubbio. Sul lavoro vorresti cambiare qualcosa.

Paolo Fox oroscopo 9 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’amore oggi protetto, a partire dal pomeriggio, dall’influsso positivo di Venere e Luna favorevoli. Le stelle potranno indicarti che strada seguire anche nel caso in cui un rapporto sia ormai alla fine. Per quanto riguarda la professione adesso hai le idee più chiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Qualche dubbio in amore, ma nel pomeriggio si recupera. Per quanto riguarda il lavoro devi fare il punto della situazione per capire che direzione prendere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata nervosa, in amore c’è qualcosa che non va, cerca di evitare le discussioni. Anche sul lavoro senti molto la fatica e sei nervoso e inconcludente, a causa della Luna dissonante. C’è molta stanchezza.

