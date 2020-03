Paolo Fox oroscopo 10 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Recupero in amore, ma i problemi di lavoro potrebbero offuscare questa giornata: cerca di ritagliare del tempo per i sentimenti, perché la giornata funziona bene per la coppia. Saturno e Giove sono contrari e potrebbero darti qualche problema sul lavoro, ma è qualcosa di risolvibile.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le stelle sono dalla tua parte in amore, potrai fare delle scelte oppure parlare con la persona che ti interessa e avere buone chance. Sul lavoro ci sono ci sono buone opportunità, cambiamenti: cerca solo di non stancarti troppo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata pesante e nervosa, sei stanco e questo influisce nel rapporto con gli altri, specie in famiglia. Sul lavoro cerca di rimandare le decisioni importanti alla prossima settimana.

Paolo Fox oroscopo 10 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Giornata di recupero, oggi sei più affascinante del solito. Oggi non devi sottovalutare i nuovi incontri: potrebbero far nascere delle bellissime emozioni. Cerca di non avere pregiudizi. Sul lavoro serve recuperare più serenità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Giornata un po’ complicata per l’amore e i sentimenti in generale: i rapporti interpersonali possono avere qualche problema di comprensione. Qualche conflitto anche sul lavoro, ma se ci metti buona volontà si può risolvere tutto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata positiva per l’amore, i cuori solitari hanno buone possibilità: se vi interessa qualcuno fatevi avanti. Nella coppia cerca di essere razionale, non fidarti solo delle promesse. Sul lavoro si cominciano a vedere i frutti di quello che hai seminato.

Paolo Fox oroscopo 10 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Inizia una bella settimana per i sentimenti: L’amore può finalmente decollare e portare belle emozioni. Sul lavoro attenzione ai conti. Non devi fare per forza le cose che non ti piacciono.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non tutto fila liscio in amore, soprattutto se si tratta di una storia recente. Migliorano i rapporti interpersonali, ritrovi la voglia di stare con gli amici. Sul lavoro aumentano gli impegni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giornata un po’ sottotono, ci sono alcuni problemi da risolvere anche in amore, ma cerca di evitare i contrasti. Sul lavoro c’è molto da fare, ma le risposte ancora non arrivano.

Paolo Fox oroscopo 10 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Prova a lasciarti andare un po’ di più, non devi essere sempre così diffidente. Questo è un buon momento per le nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro cerca di fare attenzione alle questioni economiche. Tieni sotto controllo lo stress.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giornata poco tranquilla in amore, cerca di evitare discussioni inutili o di tirare fuori discorsi che potrebbero degenerare. Venere è ancora dalla tua parte e le emozioni positive ci sono, devi solo stare più tranquillo. Se il lavoro non ti soddisfa e vuoi cambiare cerca di non fare colpi di testa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi la Luna è in opposizione e potrebbe nascere qualche discussione o delle ansie che devi tenere sotto controllo. Cerca di non strafare. Sul lavoro meglio fare il meno possibile per evitare errori causati dal nervosismo.

