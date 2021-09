Paolo Fox oroscopo 8 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 settembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra intuizione vi guida nella giusta direzione. Ci sono festeggiamenti in vista, non declinateli! Avete bisogno di un cambiamento d’aria e di ricaricare le batterie in campagna. Concedetevi un po’ di tempo, siete troppo tesi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra gioia di vivere vi permetterà di ottenere un po’ di distanza da tutte le preoccupazioni ma una faccenda importante finirà per presentarsi a voi. Avrete bisogno di rilassarvi mentalmente dopo la giornata di oggi ma non sarà necessario essere pignoli.

Paolo Fox oroscopo 8 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Giove vi guida nella direzione giusta e avrete ispirazione per portare a termine le questioni attuali. Nonostante tendiate a pensare troppo, riuscite a mantenere una visione equilibrata. Prendete una boccata d’aria fresca, un modo alternativo per una fuga psicologica.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Paolo Fox oroscopo 8 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La veridicità delle vostre convinzioni sarà comunicativa, quindi esprimete ciò che pensate in modo chiaro e semplice. Il messaggio passerà sempre. Attenti al sistema digestivo e considerate in modo obiettivo la vostra alimentazione affinché possiate soddisfare le vostre reali esigenze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro entourage vi sembrerà particolarmente attivo oggi, ma la calma vi permetterà di ottenere il massimo dei piaceri della vita. I vostri livelli energetici seguiranno le fluttuazioni delle vostre emozioni oggi. Cercate un po’ di pace e tranquillità per ricaricarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più inclini ad andare avanti con la vita e a rilassarvi. La vostra capacità di adattamento porta fortuna. Sentirete la mancanza di riposo e sarete più vulnerabili di chi vi circonda. Non dormite a sufficienza.

Paolo Fox oroscopo 8 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Poi un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

