Oroscopo Branko 8 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le vostre capacità di mediazione si riveleranno molto utili per dissipare i conflitti che sono in atto intorno a voi. Volete fare troppo e non avete intenzione di adeguare il vostro ritmo. In entrambi i casi riducete, oppure prendere il tempo per recuperare in seguito.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete esitato troppo per raggiungere un obiettivo. È il momento di agire definitivamente. I contatti di qualsiasi tipo con l’acqua migliorano i livelli di energia. Praticare sport sarebbe l’ideale.

Oroscopo Branko 8 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I vostri limiti morali saranno messi alla prova. Saprete come disarmare gli avversari senza rimangiarvi la parola. La mancanza di attenzione indica che è giunto il momento di concentrarvi di più su voi stessi. Iniziate a mostrare segni di esaurimento nervoso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Oroscopo Branko 8 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non ci sarebbe motivo di rifiutare i cambiamenti essenziali. Tutto procede bene. Cedete alla tentazione di prendere un po’ d’aria fresca, sarà un bene per il vostro equilibrio, tono fisico e aspetto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Diffidate degli intrighi rischiosi e ipotetici. Non fatevi distrarre da questioni senza senso, avete bisogno di un margine di riflessione. La vostra energia vitale è in miglioramento, la manterrete dormendo di più.

Oroscopo Branko 8 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete una buona capacità relazionale oggi – è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro spirito vivace sarà molto evidente in tutti i settori come sfondo di tutto ciò che fate. È necessario esaminare la vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e più stabilità nella vostra salute e stile di vita.

OROSCOPO BRANKO 7 SETTEMBRE 2021