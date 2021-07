Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non sentite il bisogno di giustificarvi ogni volta. Avrete controllo della vostra vita. Dovreste temere la vostra ingordigia, non esagerate a tavola, sapete che vi appesantisce

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita.

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sarà troppa agitazione attorno a voi, non perdetevi anche voi! Siete in accordo con i vostri desideri e la realtà, avete un buon equilibrio generale, manca solo un po’ di sport.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete molto richiesti oggi. La giornata di oggi rischia di farvi girare la testa! Dovreste riorganizzare la vostra routine quotidiana per trovare un migliore equilibrio e uno stile di vita moderato, più in sintonia con la vostra personalità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete sulla cresta dell’onda per tutto il giorno. La vostra naturale inclinazione consente di evitare preoccupazioni. Ci sono segni di problemi con il sistema digestivo, quindi sarebbe una buona idea ridurre i grassi nella vostra dieta.

Paolo Fox oroscopo 7 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarà difficile farvi capire. Se non camminate sulle uova, tutto andrà bene. Non sarete costretti a mollare… Sarebbe un bene pianificare le vostre attività e rallentare un po’. Non esitate a chiedere aiuto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

