Paolo Fox oroscopo 6 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 luglio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sarà una giornata più tranquilla rispetto al solita. È il momento di badare di più a voi stessi. La vostra energia mentale rimane ad un livello costante – il vostro ottimismo è la migliore fonte di energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete esaminato realisticamente le vostre opzioni per il futuro, e questo è evidente a chi vi circonda. Siete completamente pronti per lanciarvi sulla scena sociale. Avete bisogno di una boccata d’aria, dopo tutto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Paolo Fox oroscopo 6 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): scoprirete dei vostri aspetti tramite le vostre reazioni spontanee. Una buona quantità di sonno sarebbe buona cosa. Corpo e mente ne hanno bisogno. Il vostro senso dell’umorismo sarà necessario per evitare conflitti. Attendete un paio di giorni prima di iniziare qualcosa d’importante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Troverete più facile costruire le vostre speranze per il futuro. Effettuate qualche accertamento dei fatti. State bene nella vostra pelle ed a vostro agio con voi stessi. Siete più in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Questa è la strada da percorrere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione.

Paolo Fox oroscopo 6 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Attendete la conferma ufficiale prima di prendere una decisione, non ne sapete ancora abbastanza. State dando il 110%, ma sarete a corto di risorse se non state attenti. Imparate a dire di no.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibri

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Una nuova opportunità di cambiamento sarà a portata di mano oggi, ma siate sicuri di leggere attentamente tutto ciò che richiede la vostra firma. Sarebbe meglio evitare qualsiasi attività di Ercole oggi, fate attenzione a non fare distorsioni o falsi movimenti – controllate i vostri impulsi!

Paolo Fox oroscopo 6 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra fiducia sarà in crescita. È il momento per ristabilire fiducia con un membro del vostro entourage. Il morale torna e beneficerete di un afflusso di idee ottimiste e dinamiche. Malgrado ciò, il vostro corpo ha bisogno di più attenzioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi scoprirete dei vostri aspetti tramite le vostre reazioni spontanee. Una buona quantità di sonno sarebbe buona cosa. Corpo e mente ne hanno bisogno. È ora di pensare alla vostra felicità e di rifiutare di fare concessioni che sono difficili da sopportare.

