Oroscopo Branko 7 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 7 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non entrate in polemiche assurde, evitate discussioni inutili! Le attirate molto oggi! Ultimamente la vostra alimentazione è stata trascurata, ed è il momento di risolvere la cosa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non saprete da dove cominciare e tutto ad un tratto sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate ad evadere con i vostri amici e i vostri cari.

Oroscopo Branko 7 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita – seguite le vostre esigenze.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Oroscopo Branko 7 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Rischiate di rimanere delusi se continuate a desiderare di aiutare chi non vuole essere aiutato. Siete più calmi e al contempo più attivi. Tutto procede bene, ma è necessario perfezionare le vostre idee in un ambiente tranquillo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere esattamente ciò che pensate, a voce alta e chiara, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma, ma molto golosi, quindi badate agli eccessi alimentari.

Oroscopo Branko 7 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più seri e austeri del solito. Vedere i vostri amici potrebbe rallegrarvi, non rimanete da soli. La vostra mente è in subbuglio e vi sta esaurendo. Affrontate le cose passo dopo passo e trovare un posto tranquillo per riposare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

OROSCOPO BRANKO 6 LUGLIO 2021