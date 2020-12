Paolo Fox oroscopo 7 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 7 dicembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata liberatoria ma sara’ ancor piu’ bello il periodo che vedra’ Giove e Saturno scomparire da questa posizione dissonante che ti sta accompagnando da tanto tempo! Quindi, posso dire che nella seconda parte di Dicembre inizierai ad ingranare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ ormai da 24 ore che ti senti frastornato, agitato. E se quest’agitazione ha colpito anche involontariamente le persone che ti stanno attorno bisogna fare un passo indietro! E’ vero che tu hai quasi sempre ragione quando parli, pero’ ci sono giornate in cui forse parli troppo, in cui forse ti agiti esageratamente. In questo sabato bisogna mantenere i nervi saldi! Leggero calo fisico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi contare su una rivincita visto che il 2021 sara’ un anno che vedra’ Giove e Saturno favorevoli! Naturalmente ora e’ tutto un po’ prematuro, quindi e’ probabile che tu non sia in perfetta forma

Paolo Fox oroscopo 7 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Senti che c’e’ una motivazione in piu’ per andare avanti! Ora probabilmente non e’ ancora cambiato nulla nella tua vita pero’ senti che c’e’ piu’ forza, piu’ fiducia, piu’ ottimismo! E questo e’ veramente bello perche’ se si parte male, se si pensa che le cose non funzionino a priori, poi alla fine non vanno bene davvero! Invece questo ottimismo va premiato in un fine settimana che ti vedra’ protagonista!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avere la Luna nel segno significa raddoppiare il vigore, raddoppiare la forza, ma purtroppo certe preoccupazioni non sono ancora sparite. Piu’ che altro se, come credo, nel lavoro non ci sono state risposte certe, e’ rimasto un po’ di amaro in bocca. In questo periodo e’ probabile che ti vengano offerte anche altre cose pero’ non sei convinto e probabilmente ci sono ancora scelte drastiche da fare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei sempre molto determinato nelle tue idee, nelle situazioni che vuoi portare avanti. E devo dire che questo e’ un momento in cui si puo’ veramente iniziare a fare un ragionamento a lunga scadenza, tanto che le storie che nascono ora possono essere premiate.

Paolo Fox oroscopo 7 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Puoi contare su questo fine settimana! Certo, in un periodo come questo e’ difficile immaginare un 2021 carico di buone premesse, pero’ i creativi e tutti quelli che possono veramente iniziare a fare grandi passi in vista del futuro, non devono arrendersi proprio ora.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ un’altra giornata pensierosa! E’ probabile che tu sia anche un po’ demotivato o che magari in questa fase della tua vita tu debba rinunciare a qualche progetto a cui tenevi. Avevi pensato di programmare i prossimi giorni in un certo modo e invece sarei costretto a rivedere tutto: questo puo’ costare una fatica momentanea e posso capire che porti anche un po’ di indecisione. Cerca di fare le cose con calma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questa giornata sei pieno di vitalita’! E spero che questa vitalita’ diventi creativita’, forza, energia e anche voglia d’amare perche’ solitamente hai sempre uno o forse anche piu’ amori nella testa. Dopo un inizio d’anno veramente pesante, non solo per quello che tutti abbiamo vissuto ma anche perche’ gia’ dal 2019 ti stai trascinando certe problematiche, ora si puo’ ripartire e raggiungere risultati migliori in tutti i settori della tua vita.

Paolo Fox oroscopo 7 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sara’ molto importante trasformare i pensieri negativi in qualcosa di positivo! E’ vero che per te e’ sempre un po’ piu’ difficile arrivare alla meta, pero’ lo sai che quando arrivi poi nessuno puo’ buttarti giu’!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sara’ importante incanalare quest’energia che spesso somiglia a ribellione in una strada positiva che porti lontano! Oltretutto devo dire che questo e’ un cielo in cui soprattutto dal punto di vista sentimentale bisogna avere a fianco la persona giusta

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Al momento dovresti soprattutto fare chiarezza in te stesso! Io dico sempre che quando ci aspettiamo troppo dagli altri rischiamo di rimanere delusi, soprattutto quando pensiamo a come desideriamo un amore, a come dovrebbe essere il nostro partner ideale, senza invece pensare a quello che noi vogliamo dare agli altri!

PAOLO FOX OROSCOPO 6 DICEMBRE 2020