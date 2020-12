Paolo Fox oroscopo 6 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata parte con una Luna molto interessante: anche se il traguardo sara’ tagliato dal 17 di questo mese, quando finalmente avremo Giove favorevole, io credo che gia’ in questi giorni si sente che qualcosa sta cambiando.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ogni tanto si sente la fatica di un periodo come questo: sappiamo tutti che stiamo attraversando una fase complicata della nostra vita e ci sono delle giornate in cui il nervosismo e’ piuttosto alto, come in questa giornata, in cui il consiglio che devo dare e’ quello di fare le cose con cautela e soprattutto di non agitare troppo le acque attorno a te. C’e’ una forte tensione nell’aria!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Devi essere molto piu’ positivo nei rapporti con gli altri e nei rapporti che in qualche modo possono riguardare il tuo futuro: lo dico con sincerita’ perche’ il 2021 sara’ un anno importante e gia’ tra un paio di settimane avremo Giove e Saturno favorevoli. Questo indica che c’e’ una vera e propria rinascita in atto: piuttosto che rifare le stesse cose sei pronto anche a lasciare tutto e a ripartire.

Paolo Fox oroscopo 6 dicembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo fine settimana hai bisogno di vivere delle emozioni sincere: questa e’ una buona giornata preludio di un’ultima parte dell’anno e di un 2021 che puo’ trovarti nuovamente protagonista delle tue azioni, delle tue sensazioni! Quello che devo chiederti e’ di prediligere l’amore,i rapporti sinceri: tutto puo’ ripartire con un oroscopo cosi!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna e’ in transito nel tuo segno! Questo e’ un cielo importante: ricordo sempre nel 2021 sara’ un anno in cui dovrai mettere a posto alcuni conti. Non tutti ma molti sono spiazzati perche’ nell’ambito del lavoro sembrava che dovessero arrivare delle risposte, delle proposte, degli incarichi ma poi c’e’ stato un ritardo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continuo a credere che nonostante non sei contento al massimo, perche’ il tuo e’ un segno molto meticoloso e pignolo, tu abbia comunque avuto un anno importante, e rispetto a tante situazioni complicate non solo sei riuscito ad andare avanti ma questa e’ una situazione astrologica che puo’ permetterti di avere qualcosa in piu’.

Paolo Fox oroscopo 6 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti trovi in una condizione di stress esagerato ma molto si allentera’ alla fine di questo 2020. In particolare, se stai cercando un nuovo ruolo, una nuova mansione, forse ricordi che circa un mese fa ho detto che ti trovavi ad un bivio e quindi non sapevi quale strada intraprendere, quale scelta fare, ma questo e’ davvero un oroscopo che porta lontano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste sono giornate sono un po’ nervose, venerdi e sabato potresti perdere la pazienza! Raccomando un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri, nelle situazioni che possono creare qualche disagio anche per motivi banali. C’e’ da dire che hai un gran bisogno d’amore! Il tuo e’ un segno molto passionale e quindi difficilmente rinuncia ad una situazione, ad una storia, pero’ non bisogna intestardirsi con persone che non vale la pena frequentare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pronto a vivere emozioni importanti e inoltre in questo venerdi hai una bella Luna favorevole. Se nell’estate scorsa hai iniziato un progetto avrai notato che e’ partito male, con dei risultati altalenanti, ma che adesso piano piano si ricomincia a sperare nel futuro.

Paolo Fox oroscopo 6 dicembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Come ho detto piu volte nei giorni scorsi, sei pieno di pensieri! E proprio per questo motivo ogni tanto sei capace di isolarti, ma comunque resti sempre molto propositivo. Da qui a poche settimane sara’ finalmente possibile dire no a tutte quelle situazioni che non ti piacciono.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo e’ il segno della liberta’, figuriamoci come puoi trovarti in un periodo come questo in cui purtroppo per motivi sociali non possiamo fare tutto quello che desideriamo. Tu ne risenti piu’ di altri! Forse c’e’ qualche progetto sta saltando ma bisogna ricordare che il 2021 sara’ un anno di grandi scelte, di grandi emozioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’amore e’ sempre importante ma ci sono giornate come questa di venerdi in cui c’e’ grande confusione, in cui c’e’ grande agitazione. Venere e’ favorevole, ma questo Mercurio contrario significa che probabilmente anche se sei pronto ad amare ci sono persone che non ti convincono.

