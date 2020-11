Paolo Fox oroscopo 6 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 novembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Chiedete aiuto, vi trovate dinnanzi a una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura dei vostri reni e state attenti agli eccessi alimentari. Sarete troppo facilmente tentati e il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere ciò che pensate a voce alta, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma ma i vostri occhi sono più grandi dello stomaco – attenti a non mangiare troppo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi.

Paolo Fox oroscopo 6 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Aspettatevi una giornata piena di sviluppi. Non rimanete sulle vostre posizioni. Sarete più consapevoli del vostro corpo e più pronti a prendervi cura di voi. Non esitate a seguire questa strada e a rallentare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Riconcentratevi sulle vostre priorità, è il momento di progredire nei vostri obiettivi. Avrete bisogno di dormire giorno e notte per ricaricare completamente le batterie. Tuttavia, siete in ottima forma.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete ben disposti a cambiare ottica. Fatelo sapere e sarete sbalorditi dalla reciprocità. La vostra vitalità si mantiene a un buon livello, pensate anche a fare concessioni con la vostra golosità, tra il troppo e il troppo poco.

Paolo Fox oroscopo 6 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete risposte positive alle iniziative prese quattro settimane fa. Vi sentirete capaci ad affrontare gli ostacoli, il morale ci sarà, e sarete efficaci nella pratica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro entourage vi sembrerà particolarmente attivo oggi, ma la calma vi permetterà di ottenere il massimo dei piaceri della vita. I vostri livelli energetici seguiranno le fluttuazioni delle vostre emozioni oggi. Cercate un po’ di pace e tranquillità per ricaricarvi.

Paolo Fox oroscopo 6 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Otterrete un supporto insolito che continuerà a crescere in seguito. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti! Se riuscite a contenere la vostra impazienza, otterrete buoni risultati. Il vostro ottimismo crescente rinforzerà la vostra energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sebbene sembriate insolenti, riuscirete ancora a sfondare alcune barriere. Il vostro coraggio sta dando i suoi frutti. Avete la tendenza a strafare, attenti alle ferite incidentali oggi, gli sforzi non vi scoraggiano.

